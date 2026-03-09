صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ترجمان سندھ حکومت کا ایرانی قونصلیٹ کراچی کا دورہ

  • کراچی
ترجمان سندھ حکومت کا ایرانی قونصلیٹ کراچی کا دورہ

کراچی (این این آئی) ترجمان سندھ حکومت سیدہ تحسین عابدی نے ایرانی قونصلیٹ کراچی کا دورہ کیا۔

جہاں انہوں نے قونصل جنرل ایران اکبر عیسی زادہ سے ملاقات کی اور آیت اللہ علی خامنہ ای کی شہادت پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کیا۔تحسین عابدی نے کہا کہ آیت اللہ علی خامنہ ای صرف ایران ہی نہیں بلکہ پوری امتِ مسلمہ کے لیے استقامت، مزاحمت اور حق کی آواز تھے ۔ انہوں نے کہا کہ آیت اللہ علی خامنہ ای نے شیعہ سنی کی تفریق سے بالاتر ہو کر امتِ مسلمہ کو ظلم اور ناانصافی کے خلاف متحد کرنے کا کردار ادا کیا۔انہوں نے مزید کہا کہ کربلا کا پیغام آج بھی زندہ ہے۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

ملتان

فوڈاتھارٹی کے چھاپے ، مضر صحت دودھ مشروبات ضبط بھاری جرمانے

تجارتی مراکز میں شدید ترین ٹریفک جام ، معمول، شہری خوار

میپکو ، ایس او پیزپر عمل کیلئے سیفٹی واک، چیکنگ

بجلی چوروں کیخلاف کریک ڈاؤن، 216 افراد پکڑے گئے

شیعہ علماء کونسل کی پاک فوج سے اظہار یکجہتی کیلئے ریلی

پاک فوج سے اظہار یکجہتی کیلئے ریلیاں،فول پروف سکیورٹی فراہم

آج کے کالمز

خورشید ندیم
ہم اس بحران سے کیسے نکلیں؟
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
بڑا جھوٹ
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
عالمی استعمار عمران خان سے خوفزدہ کیوں؟ …(2)
بابر اعوان
جاوید حفیظ
جنگ، سازشیں اور پاکستان
جاوید حفیظ
میاں عمران احمد
توانائی کی قیمتوں کے معاشی اثرات
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
ایران، کچھ تلخ حقائق
سعود عثمانی