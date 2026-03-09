صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں بڑھانا ناقابل قبول ، عادل جارج مٹو

  • کراچی
پٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں بڑھانا ناقابل قبول ، عادل جارج مٹو

کراچی(این این آئی)کرسچن رائٹس ڈیفنس کونسل(سی آر ڈی سی)کے چیئرمین عادل جارج مٹو نے کہاہے کہ حکومت کی جانب سے پٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں من مانا اضافہ عوام کا استحصال ہے۔

 حکومت نے ایندھن کے ممکنہ بحران کو کمائی کا ذریعہ بنا لیا ہے ، خلیج میں جنگ، آبنائے ہرمز کی بندش، عالمی مارکیٹ میں تیل کی قیمتوں کے بڑھنے کو جواز بنا کر عوام پر مہنگائی کا نیا بوجھ ڈال دینا بدترین معاشی پالیسی کا مظہر ہے ،حکومت کے اس اقدام سے غریب عوام اور خصوصا ملازمت پیشہ و مزدور طبقہ فاقہ کشی پر مجبور ہوجائیں گے، پٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں بڑھانا ناقابل قبول ہے، حکومت فوری اضافے پر نظرثانی کرے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

فیصل آباد

سر گنگا رام کی تاریخی حویلی کی بحالی کیلئے اقدامات کیے جائینگے : کمشنر

کچہری بازار بیوٹیفکیشن منصوبے پر کام تیز کرنے کی ہدایت

ڈپٹی کمشنر ٹوبہ کا جناح پارک میں جاری ترقیاتی کاموں کا معائنہ

ذخیرہ اندوزی کے خلاف بلا امتیاز کارروائیوں کی ہدایت

منشیات فروشوں کیخلاف کریک ڈاؤن جاری : ڈاکٹر نوید عاطف

ٹوبہ :رمضان میں کھجور کی قیمتیں آسمان پر پہنچ گئیں

آج کے کالمز

خورشید ندیم
ہم اس بحران سے کیسے نکلیں؟
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
بڑا جھوٹ
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
عالمی استعمار عمران خان سے خوفزدہ کیوں؟ …(2)
بابر اعوان
جاوید حفیظ
جنگ، سازشیں اور پاکستان
جاوید حفیظ
میاں عمران احمد
توانائی کی قیمتوں کے معاشی اثرات
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
ایران، کچھ تلخ حقائق
سعود عثمانی