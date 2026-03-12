صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

محراب پور اور پنگریو سے 2 افراد کی لاشیں برآمد

  • کراچی
محراب پور اور پنگریو سے 2 افراد کی لاشیں برآمد

محراب پور، پنگریو (نمائندگان دنیا) محبت ڈیرو تھانے کی حدود سے ایک مسخ شدہ لاش ملی، جس کی شناخت محمد عمر برڈی کے نام سے ہوئی، جسے پولیس نے کارروائی کے بعد ورثا کے حوالے کر دیا۔

پنگریو کے قریب گاؤں چودھری لیاقت آرائیں میں رات گئے 12 سالہ کمسن لڑکے نزاکت کھوسو کی پھندا لگی لاش ملی،جسے پولیس نے قانونی کارروائی کے لیے اسپتال منتقل کر دیا، تاہم اہل خانہ نے پوسٹ مارٹم کرانے سے انکار کر دیا، جس کے باعث موت کی اصل وجوہات کا تعین نہ ہوسکا۔ ذرائع کے مطابق واقعہ کو دبانے کی اطلاعات سامنے آ رہی ہیں۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

گوجرانوالہ

پولیس مقابلوں میں زخمی350ملزموں کے علاج معالجہ کیلئے ہسپتال عملہ کو مشکلات

جلالپور جٹاں کڑیانوالہ روڈ کی تعمیر 4سال سے تاخیر کا شکار

حکومت صنعتی سہولت منصوبے مکمل کرے :گوجرانوالہ چیمبر

حافظ آباد ،شاہ جمال،رسول پور تارڑ اور پنڈی بھٹیاں میں یوم علیؓ پر جلوس

ختم نبوت کا عقیدہ ایمان کی بنیاد :مولانا الیاس چنیوٹی

وزیرآباد:تحصیل ہسپتال کے ملازمین میں عید پیکیج تقسیم

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
ثقافت کا نقصان اور ملکیت کا جھگڑا
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
کام صرف دعاؤں سے نہیں چلتے
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
صرف دس برس!
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
جنگِ ایران اور انسانی المیے
عمران یعقوب خان
نسیم احمد باجوہ
چڑیوں کی آنکھ کا تارا
نسیم احمد باجوہ
سعود عثمانی
میوزیم سے مسجد تک
سعود عثمانی