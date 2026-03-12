صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

حضرت علیؓ کی زندگی عدل ، انصاف کی روشن مثال ،سردار عبدالرحیم

  • کراچی
حضرت علیؓ کی زندگی عدل ، انصاف کی روشن مثال ،سردار عبدالرحیم

کراچی(اسٹاف رپورٹر)پاکستان مسلم لیگ فنکشنل سندھ کے سیکریٹری جنرل سردار عبدالرحیم نے کہا ہے کہ حضرت علیؓ کی زندگی عدل، انصاف، مساوات اور حق گوئی کی روشن مثال ہے، جس سے آج کے حکمرانوں کو رہنمائی حاصل کرنی چاہیے۔

پاکستان مسلم لیگ فنکشنل سندھ کے سیکریٹری جنرل سردار عبدالرحیم نے کہا ہے کہ حضرت علیؓ کی زندگی عدل، انصاف، مساوات اور حق گوئی کی روشن مثال ہے، جس سے آج کے حکمرانوں کو رہنمائی حاصل کرنی چاہیے۔ بیان میں انہوں نے کہا کہ حضرت علیؓ نے اپنی پوری زندگی عدل و انصاف کے قیام اور مظلوموں کے حقوق کے تحفظ کے لیے وقف کیے رکھی۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

گوجرانوالہ

پولیس مقابلوں میں زخمی350ملزموں کے علاج معالجہ کیلئے ہسپتال عملہ کو مشکلات

جلالپور جٹاں کڑیانوالہ روڈ کی تعمیر 4سال سے تاخیر کا شکار

حکومت صنعتی سہولت منصوبے مکمل کرے :گوجرانوالہ چیمبر

حافظ آباد ،شاہ جمال،رسول پور تارڑ اور پنڈی بھٹیاں میں یوم علیؓ پر جلوس

ختم نبوت کا عقیدہ ایمان کی بنیاد :مولانا الیاس چنیوٹی

وزیرآباد:تحصیل ہسپتال کے ملازمین میں عید پیکیج تقسیم

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
ثقافت کا نقصان اور ملکیت کا جھگڑا
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
کام صرف دعاؤں سے نہیں چلتے
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
صرف دس برس!
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
جنگِ ایران اور انسانی المیے
عمران یعقوب خان
نسیم احمد باجوہ
چڑیوں کی آنکھ کا تارا
نسیم احمد باجوہ
سعود عثمانی
میوزیم سے مسجد تک
سعود عثمانی