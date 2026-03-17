اسٹریٹ کرائم میں ملوث 3عادی ملزمان گرفتار

  کراچی
کراچی(اسٹاف رپورٹر)بن قاسم ٹاؤن پولیس نے اسٹریٹ کرائم کی وارداتوں میں ملوث 3 عادی ملزمان کو گرفتار کر لیا۔

پولیس کی خفیہ اطلاع پر کارروائی کرتے ہوئے تھانہ بن قاسم ٹاؤن کی حدود سے ملزمان کو حراست میں لیا۔گرفتار ملزمان کی شناخت رجب علی، منیر علی چانڈیو اور عبدالجبار کے نام سے ہوئی۔گرفتار ملزمان کے قبضہ سے ایک 30 بور پستول بمعہ راؤنڈز اور ایک موٹرسائیکل برآمد ہوئی۔گرفتار ملزمان مختلف خفیہ مقامات پر اسٹریٹ کرائم کی وارداتیں کرتے تھے ۔گرفتار ملزمان عادی اسٹریٹ کرمنلز ہیں اور پہلے بھی کئی مقدمات میں گرفتار ہوکر جیل جا چکے ہیں۔گرفتار ملزمان کے خلاف مقدمہ درج کر کے مزید تفتیش کا آغاز کردیا گیا ہے ۔

 

مزید پڑہیئے

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
ہے نا تماشے والی بات؟؟
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
عادتیں آسانی سے نہیں جاتیں
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
جنگ اور عید
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
شاہد کاردار
بجلی تقسیم کار کمپنیوں کی نجکاری
شاہد کاردار
رشید صافی
سٹرٹیجک مِس کیلکولیشن
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
کفار کی چالیں اور ان کا جواب …(2)
حافظ محمد ادریس