نوجوانوں میں ویپنگ کا بڑھتا رجحان ،امراض قلب میں خطر ناک اضافہ
ویپنگ ڈیوائسز میں نکوٹین اور دیگر مضر کیمیکلز کی بڑی مقدار دل اور خون کی نالیوں کو شدید نقصان پہنچاتی ہے ،طبی ماہرین بعض کیسز میں صرف 25سال کے نوجوانوں کی کورونری شریانیں عمر رسیدہ افراد جیسی متاثر پائی گئی ہیں ، پروفیسر رفعت سلطانہ
کراچی(این این آئی)کراچی میں نوجوانوں کے درمیان ویپنگ (ای-سگریٹ)کا بڑھتا ہوا رجحان تشویشناک صورت اختیار کر چکا ہے ، جو تیزی سے ایک سنگین عوامی صحت کا مسئلہ بنتا جا رہا ہے ۔ ماضی میں دل کے امراض زیادہ تر عمر رسیدہ افراد میں پائے جاتے تھے ، لیکن اب اسپتالوں میں 20 سے 30 سال کی عمر کے نوجوانوں کی تعداد بڑھ رہی ہے جو سینے کے درد اور حتی کہ دل کے دورے کے ساتھ آ رہے ہیں، اور اکثر فوری اینجیوپلاسٹی کی ضرورت پیش آتی ہے ۔پروفیسر رفعت سلطانہ کے مطابق یہ خطرناک رجحان بڑی حد تک ویپنگ کی بڑھتی ہوئی لت کی وجہ سے ہے ، جسے نوجوان عام طور پر سگریٹ نوشی کا محفوظ متبادل سمجھتے ہیں۔ حقیقت میں ویپنگ ڈیوائسز میں نکوٹین اور دیگر مضر کیمیکلز کی بڑی مقدار ہوتی ہے جو دل اور خون کی نالیوں کو شدید نقصان پہنچاتی ہے ویپنگ کے اہم صحت پر اثرات میں شامل ہیں خون کی نالیوں کی اندرونی تہہ کو نقصان (اینڈوتھیلیل ڈسفنکشن)دل کی دھڑکن اور بلڈ پریشر میں اچانک اضافہ جسم میں سوزش اور آکسیڈیٹو اسٹریس میں اضافہ کراچی کی صورتحال خاص طور پر کئی وجوہات کی بنا پر تشویشناک ہے غیر معیاری اور غیر رجسٹرڈ ویپنگ مصنوعات کی آسان دستیابی نوجوانوں میں ذہنی دبا کی زیادہ شرح۔۔۔
جس کے باعث ویپنگ پر انحصار بڑھ رہا ہے ۔سوشل میڈیا پر ویپنگ کو جدید طرزِ زندگی کے طور پر پیش کرناطبی ماہرین کے مطابق بعض کیسز میں صرف 25 سال کے نوجوانوں کی کورونری شریانیں ایسے متاثر پائی گئی ہیں جیسے وہ کافی عمر رسیدہ افراد کی ہوں۔ ایسی حالت میں اکثر عمر بھر ادویات کا استعمال ضروری ہو جاتا ہے اور طویل مدتی صحت کے خطرات لاحق رہتے ہیں۔پروفیسر رفعت سلطانہ نے اس بڑھتے ہوئے بحران سے نمٹنے کے لیے فوری اور سخت اقدامات کی ضرورت پر زور دیا ہے ، جن میں شامل ہیں نوجوانوں کو متوجہ کرنے والے فلیورڈ ویپنگ مصنوعات پر پابندی ملک گیر عوامی آگاہی مہمات نوجوانوں میں دل کے امراض کے خطرات کی بروقت تشخیص کے لیے باقاعدہ اسکریننگ نتیجہ:ویپنگ اب محض ایک عادت نہیں رہی بلکہ ایک خاموش وبا بن چکی ہے ۔ اگر فوری اقدامات نہ کیے گئے تو کراچی کو ایک ایسی نسل کا سامنا کرنا پڑے گا جو کم عمری میں ہی دل کے امراض کا شکار ہوگی نوجوانوں کی صحت اور مستقبل کے تحفظ کے لیے فوری کارروائی ناگزیر ہے ۔