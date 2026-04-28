زمینداروں پر بکری چوری کے مقدمات افسوسناک ہیں، راشد سومرو

  • کراچی
کنڈیارو (نمائندہ دنیا) کنڈیارو میں جے یو آئی (ف) رہنما راشد محمود سومرو نے پریس کانفرنس کے دوران حکومتی پالیسیوں پر کڑی تنقید کی ہے۔

ان کا کہنا تھا کہ ملک میں ایسے افراد بھی اربوں روپے کے مالک بن چکے ہیں جنہیں پہلے کوئی جانتا تک نہیں تھا، جو کہ بدعنوانی اور ناانصافی کی واضح مثال ہے ۔ انہوں نے الزام عائد کیا کہ کئی پشتوں سے زمیندار رہنے والے افراد پر بکری چوری جیسے مقدمات درج کیے جا رہے ہیں، جو کہ قابلِ افسوس ہے ۔ ان کا کہنا تھا کہ حکمرانوں کو اس صورتحال پر شرم آنی چاہیے اور کرپشن کا خاتمہ کرتے ہوئے غریب عوام کو ریلیف فراہم کرنا چاہیے۔

مزید پڑہیئے

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
زخمی پرندہ اور ہارورڈ کا ایم بی اے
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
دائرے میں سفر کرنے والے ہم لوگ
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
کامیاب سفارت کاری اور ہمارے پرانے روگ
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
شاہد کاردار
وفاق سے شکایات کا معاشی پہلو
شاہد کاردار
رشید صافی
پاکستان کی متبادل تجارتی پالیسی
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
گاہے گاہے باز خواں…(5)
حافظ محمد ادریس