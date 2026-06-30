صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

حیدر آباد:سائٹ کی صنعتوں میں سیوریج پانی داخل ہونے کانوٹس

  • کراچی
حیدر آباد:سائٹ کی صنعتوں میں سیوریج پانی داخل ہونے کانوٹس

دریا خان پمپنگ اسٹیشن پرہنگامی بنیادوں پر آپریشن شروع کرنے کے احکامات

حیدر آباد (بیورو رپورٹ)واٹر اینڈ سیوریج کارپوریشن کے چیف ایگزیکٹو آفیسرطفیل احمد ابڑو نے سائٹ انڈسٹریل ایریا میں نکاسی آب کے سنگین مسئلے اور فیکٹریوں میں پانی داخلے کی شکایات کا نوٹس لیتے ہوئے دریا خان پمپنگ اسٹیشن پرہنگامی آپریشن شروع کرنے کے احکامات دیے۔ واٹر کارپوریشن کے جاری اعلامیہ کے مطابق سائٹ ایسوسی ایشن آف ٹریڈ اینڈ انڈسٹری کے چیئرمین زبیر گھانگھرا کی جانب سے تاجر برادری کی تشویش اور اخبارات میں شائع خبر پر سی ای او طفیل احمد ابڑو نے انجینئرنگ ونگ کو فوری طور پر متحرک ہونے کی سخت ہدایت جاری کی ہے ۔ انہوں نے صورتحال واضح کرتے ہوئے کہاکہ نہروں میں پانی کی سطح اچانک بلند ہونے اور فنی خرابی کے باعث دریا خان پمپنگ اسٹیشن پر غیر معمولی دباؤ تھا، جس کے باعث عارضی طور پر گندا پانی بیک ہو کر صنعتی علاقے کی سڑکوں پر جمع ہوا۔ جس کے حل کیلئے اضافی ہیوی ڈیوٹی پمپنگ مشینری مذکورہ مقام پر روانہ کر دی گئی ہے۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

گوجرانوالہ

سیوریج کا پانی داخل، گرلز ہائی سکول جوہڑ بن گیا

تعلیمی بورڈ کے بجٹ ، ملازمین کو اضافی تنخواہ کی منظوری

ڈپٹی کمشنر کا دورہ چلڈرن ہسپتال طبی و انتظامی سہولیات کا جائزہ

برائی کے سامنے ڈٹے رہنا ہی حسینیت ہے : فاروق مجددی

شریف برادران کی خدمات ناقابل فراموش:نو شین افتخار

ڈپٹی کمشنر کی زیر صدارت اجلاس انسدادِ ڈینگی سرگرمیوں کاجائزہ

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
بجٹ، ڈھابہ اور بچہ
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
باقی ساری دنیا گئی بھاڑ میں
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
گھر کی خبر لیجئے
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
شاہد کاردار
ایک امیر شہر کا پسماندہ نظام
شاہد کاردار
رشید صافی
افغان قیادت کا فکری جمود
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
یونین الیکشن دھاندلی اور انتظامی ردعمل
حافظ محمد ادریس