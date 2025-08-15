صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

واپڈ ا ہاؤس پر 100 فٹ لمبا، 40 فٹ چوڑا پرچم آویزاں

  • لاہور
واپڈ ا ہاؤس پر 100 فٹ لمبا، 40 فٹ چوڑا پرچم آویزاں

لاہور(اپنے کامرس رپورٹر سے)یوم آزادی قومی جوش و جذبہ سے منانے کیلئے واپڈا ہاؤس لاہور میں ایک باوقار تقریب منعقد ہوئی۔ ممبر فنانس واپڈا نوید اصغر نے پرچم کشائی کی۔

ممبر پاور محمد عرفان میانہ اور ممبر واٹر سید علی اختر شاہ بھی ان کے ہمراہ تھے ۔ پرچم کشائی کی تقریب میں خصوصی طور پرشریک واپڈا گرلزہائی سکول منگلا کی طالبات نے قومی ترانہ پیش کیا۔ طالبات نے یوم آزادی کی مناسبت سے ملی نغمے بھی پیش کئے ، واپڈا ہاؤس پر یوم آزادی کی مناسبت سے خصوصی طور پر تیار کیا گیا قومی پرچم بھی آویزاں کیا گیا ہے ۔ اِس پرچم کی لمبائی 100فٹ اور چوڑائی 40 فٹ ہے ، جبکہ اِس کا وزن 180کلو گرام ہے ۔دریں اثنا لیسکو ہیڈکوارٹر زمیں یومِ آزادی کی پرچم کشائی تقریب کا انعقاد، چیف ایگزیکٹو لیسکو رمضان بٹ نے پرچم کشائی کی ،چیف کا کہنا تھا کہ آپریشن بنیان المرصوص میں فتح نے قوم کے حوصلے بلند کر دیے۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

گوجرانوالہ

بیشتر فلٹریشن پلانٹس خراب ، شہری آلودہ پانی پینے پر مجبور

کنگنی والا بائی پاس کے قریب چھاپہ ، میٹل فیکٹری میں کروڑوں کی گیس چوری پکڑی گئی

پنجاب کالجز کے زیر اہتمام پرچم کشائی کی پُر وقار تقریب

سماجی شخصیت کی جشن آزادی تقریب،مستحقین کوچینی ،آٹاتقسیم

گوجرانوالہ پریس کلب میں پرچم کشائی،شہداکو خراج عقیدت

ڈپٹی کمشنر صبا اصغر نے جناح ہال میں پرچم کشائی کی

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
چند متاثر کن ممبرانِ پارلیمنٹ
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
کِرم خوردہ ہی سہی
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
78 سال اور معافیاں
بابر اعوان
کنور دلشاد
الیکٹرانک ووٹنگ مشین‘ انتخابی دھاندلی کا جدید ہتھیار؟
کنور دلشاد
آصف عفان
یہ کس بستی میں لے آیا ہے رستہ
آصف عفان
امیر حمزہ
اگست‘ سائنس اور اہم لوگ
امیر حمزہ