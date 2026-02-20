E-paper
آج کے اخبار کی شہ سرخیاں
ٹرمپ کی پاکستانی قیادت کی تعریف، علاقائی سیاست میں نئے اشارے
پنجاب حکومت کا طیارہ عالمی ارب پتی استعمال کرتے ہیں : مہر بخاری
ورلڈ کپ کا ذکر نہ کریں، کچھ لوگوں کو ناگوار گزرتا ہے : سپریم کورٹ ججز کے دلچسپ جملے
بھارتی آبی جارحیت سے متاثرہ کرتاپور راہداری کے حصوں کی فوری بحالی کا فیصلہ
رمضان المبارک کا پہلا جمعہ آج مذہبی عقیدت واحترام سے اد اکیا جا ئیگا
حجاج کی سہولیات میں کو ئی کسر نہ چھوڑی جا ئے ،سرداریوسف
تازہ ترین
ہرجانہ کیس: سپریم کورٹ نے ٹرائل کورٹ کو عمران خان کے خلاف کارروائی سے روک دیا
عالمی مالیاتی فنڈ کا پاکستان کی معیشت میں بہتری، مہنگائی قابو میں رہنے کا اعتراف
وزیراعظم کی امریکا میں مختلف ممالک کے صدور سے ملاقاتیں، غزہ پر تبادلہ خیال
رمضان المبارک کے آغاز پر ہی مہنگائی کی شرح میں بڑا اضافہ
باجوڑ پوسٹ پر حملہ کرنے والا دہشتگرد بھی افغان نکلا، ناقابل تردید شواہد مل گئے
آج کے کالمز
پرویز مشرف‘ نواز شریف کا سچ اور جھوٹ
رؤف کلاسرا
بنگلہ دیشیوں کی بیداری
رسول بخش رئیس
کوئی اسے علاج کیوں مانے؟
بابر اعوان
استقبالِ رمضان المبارک
اسد طاہر جپہ
نیوندرے
آصف عفان
قرآن کریم، بَعل اور ایران
امیر حمزہ
