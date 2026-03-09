صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

بااختیار خواتین ہی محفوظ اور مضبوط معاشرے کی بنیاد :ایس پی ہیڈ کوارٹر ز

  • لاہور
بااختیار خواتین ہی محفوظ اور مضبوط معاشرے کی بنیاد :ایس پی ہیڈ کوارٹر ز

لاہور(کرائم رپورٹر)ڈسٹرکٹ پولیس ہیڈ کوارٹرز قلعہ گجر سنگھ لاہور میں 8 مارچ عالمی یومِ خواتین کے موقع پر ایس پی ہیڈ کوارٹرز منزہ کرامت نے خصوصی پیغام جاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ بااختیار خواتین ہی محفوظ اور مضبوط معاشرے کی بنیاد ہیں۔

ڈسٹرکٹ پولیس ہیڈ کوارٹرز قلعہ گجر سنگھ لاہور میں 8 مارچ عالمی یومِ خواتین کے موقع پر ایس پی ہیڈ کوارٹرز منزہ کرامت نے خصوصی پیغام جاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ بااختیار خواتین ہی محفوظ اور مضبوط معاشرے کی بنیاد ہیں۔ ایس پی منزہ کرامت نے کہا کہ وزیراعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کے ویژن کے مطابق ایسا ماحول فراہم کرنے کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

اسلام آباد

ایس ایس پی آپریشنز کاشہادت حضرت علی ؓ کے جلوس کے روٹ کا وزٹ ،سکیورٹی انتظامات جائزہ

اقلیتی برادری سے تعلق رکھنے والے مستحق افراد میں منیارٹیز کارڈز تقسیم

خواتین کو بااختیار بنانا پاکستان کی پائیدار ترقی کی کنجی ہے، روبینہ خالد

معاشی ترقی میں خواتین کا کلیدی کردار، فیصل راٹھور

خواتین معاشرے کی تعمیر، خاندان کی تربیت اور قومی ترقی میں بنیادی کردار ادا کرتی ہیں، طارق فضل

اسلام آباد، آپریشنل کمانڈرز کانفرنس، سکیورٹی کا جائزہ لیا

آج کے کالمز

خورشید ندیم
ہم اس بحران سے کیسے نکلیں؟
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
بڑا جھوٹ
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
عالمی استعمار عمران خان سے خوفزدہ کیوں؟ …(2)
بابر اعوان
جاوید حفیظ
جنگ، سازشیں اور پاکستان
جاوید حفیظ
میاں عمران احمد
توانائی کی قیمتوں کے معاشی اثرات
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
ایران، کچھ تلخ حقائق
سعود عثمانی