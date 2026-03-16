کوٹلی ستیاں کے چیوڑہ بیس پر خوبصورت ریزورٹ قائم

منصوبے کا مقصد ملکی و غیر ملکی سیاحوں کو معیاری رہائش فراہمی:ٹی ڈی سی پی

لاہور (خبر نگار)ٹورازم ڈویلپمنٹ کارپوریشن آف پنجاب (ٹی ڈی سی پی) نے صوبے میں سیاحت کے فروغ کے لیے کوٹلی ستیاں کے دلکش مقام چیوڑہ بیس پر ایک جدید اور خوبصورت ریزورٹ قائم کیا ہے ۔ اس منصوبے کا مقصد ملکی و غیر ملکی سیاحوں کو معیاری رہائش، جدید سہولیات اور فطرت کے قریب ایک منفرد اور پُرسکون قیام کا تجربہ فراہم کرنا ہے ۔نئے قائم کیے گئے اس ریزورٹ میں مجموعی طور پر سات پوڈز اور چار ٹری ہاؤسز تعمیر کیے گئے ہیں، جو قدرتی ماحول میں سیاحوں کو منفرد اور پُرسکون قیام کا تجربہ فراہم کریں گے۔

ان رہائشی یونٹس کو جدید تقاضوں کے مطابق ڈیزائن کیا گیا ہے تاکہ سیاح آرام دہ اور خوشگوار ماحول میں اپنی قیام گاہ سے لطف اندوز ہو سکیں۔اس بات کا خصوصی خیال رکھا گیا ہے کہ یہاں فیملیز کے لئے بہترین ماحول اور سہولیات کو یقینی بنایا جائے ۔پوڈز میں آرام دہ بیڈز، منی کچن اور سٹنگ ایریاز سمیت دیگر بنیادی سہولیات فراہم کی گئی ہیں، جبکہ ٹری ہاؤسز کو ماحول دوست سیاحت کے تصور کے تحت تعمیر کیا گیا ہے تاکہ سیاح فطرت کے قریب رہتے ہوئے ایک محفوظ اور منفرد تجربہ حاصل کر سکیں۔ ریزورٹ میں سیاحوں کی تفریح کے لیے ریستوران، اے ٹی وی رائیڈز، سٹار گیزنگ اور ہائیکنگ ٹریل ایریا جیسی سرگرمیوں کا بھی خصوصی اہتمام کیا گیا ہے ، جس سے یہاں آنے والے سیاح مکمل تفریحی اور پُرلطف تجربہ حاصل کر سکیں گے۔

مزید پڑہیئے

ملتان

زینب گریجویٹ کالج برائے خواتین کا خصوصی اعزاز

ترقیاتی سکیموں کیلئے 44 کروڑ روپے کے فنڈز منظور

کینٹ ڈویژن میں جرائم کنٹرول کیلئے میٹنگ کا انعقاد

عوام کو معیاری اورمناسب قیمتوں پراشیاء فراہم کرنیکی ہدایت

ڈی جی زراعت کی اگیتی کپاس کاٹارگٹ حاصل کرنیکی ہدایت

فاریسٹ پارک اپ گریڈ، فلڈ بندوں کے انتظامات تیز

آج کے کالمز

خورشید ندیم
احتجاج پسند اہلِ مذہب کے نام
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
پرانی تحریروں کا خاموش ورق
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
استحکام اور قیمتوں میں استحکام
بابر اعوان
میاں عمران احمد
پٹرولیم مصنوعات، ایف بی آراور آئی ایم ایف
میاں عمران احمد
کنور دلشاد
گورنرسندھ کو کیوں ہٹایا گیا؟
کنور دلشاد
سعود عثمانی
سنہرے پھول میں
سعود عثمانی