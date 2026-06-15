صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

بجلی لائنوں پر کام ، موٹروے ایم-5 پر ٹریفک کی روانی آج اور کل متاثر رہیگی

  • لاہور
بجلی لائنوں پر کام ، موٹروے ایم-5 پر ٹریفک کی روانی آج اور کل متاثر رہیگی

لاہور(کرائم رپورٹر) میپکو کی جانب سے ہائی ٹرانسمیشن ٹاورز اور بجلی کی لائنوں کی بحالی کے کام کے باعث موٹروے ایم-5 پر ٹریفک کی روانی 15 اور 16 جون کو عارضی طور پر متاثر رہے گی۔

موٹروے پولیس سنٹرل ریجن کے ترجمان کے مطابق اقبال آباد تا گڈو سیکشن دونوں روز صبح 9 بجے سے شام 5 بجے تک ٹریفک کے لیے بند رہے گا جبکہ گڈو اور اقبال آباد انٹرچینجز پر آمدورفت بھی معطل رہے گی۔ترجمان نے بتایا کہ ملتان سے سکھر جانے والی ٹریفک کو اقبال آباد انٹرچینج سے این-5 قومی شاہراہ پر ڈائیورٹ کیا جائے گا۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

اسلام آباد

28مقامات پر خدمات فراہم کرنیوالی سہولت وینز کا شیڈول جاری

علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی، سمسٹر خزاں کے داخلے یکم جولائی سے شروع ہونگے

تلہ گنگ ،غیر قانونی ایل پی جی فلنگ سٹیشنز کی بھر مار ،سانحہ کا خدشہ

گرجا گھروں کی سکیورٹی کیلئے راولپنڈی پولیس کے موثر انتظامات

8ملزمان گرفتار، 53لٹر شراب اور اسلحہ معہ ایمونیشن برآمد

حسن ابدال،غیرت کے نام پر باپ نے رشتہ کے تنازع پر بیٹی قتل کر ڈالی

آج کے کالمز

خورشید ندیم
چین میں چند روز
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
بے زبان لو گ
رسول بخش رئیس
جاوید حفیظ
آبنائے ہرمز اور ایران
جاوید حفیظ
میاں عمران احمد
بجٹ اور ملکی معیشت
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
زنجیر بدل گئی ہماری
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
معاشی استحکام
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر