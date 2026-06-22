صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

صوبے بھر میں 750 سے زائد نوجوانوں کو ڈرائیونگ پرمٹ جاری

  • لاہور
صوبے بھر میں 750 سے زائد نوجوانوں کو ڈرائیونگ پرمٹ جاری

لاہور( کرائم رپورٹر)پنجاب ٹریفک پولیس نے 16 سے 18 سال عمر کے نوجوانوں کے لیے جووینائل ڈرائیونگ پرمٹ کے اجرا کا سلسلہ جاری رکھتے ہوئے صوبے بھر میں 750 سے زائد نوجوانوں کو پرمٹ جاری کر دیے ہیں۔

اس اقدام کا مقصد نوجوانوں میں محفوظ اور ذمہ دار ڈرائیونگ کے رجحان کو فروغ دینا ہے ۔ ڈی آئی جی ٹریفک محمد وقاص نذیر نے کہا ہے کہ ٹریفک پولیس محفوظ سفر اور قانون پسند نوجوان ڈرائیورز کی تربیت اور حوصلہ افزائی کے لیے پرعزم ہے ۔ انہوں نے بتایا کہ لاہور میں 190 سے زائد نوجوانوں کو جووینائل ڈرائیونگ پرمٹ جاری کیے جا چکے ہیں، جبکہ فیصل آباد میں 115 اور سیالکوٹ میں 80 نوجوان اس سہولت سے مستفید ہوئے ہیں۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

اسلام آباد

راولپنڈی چیمبر کے زیراہتمام نمائش، غیر ملکی سفیروں کی گہری دلچسپی

زرعی زہروں میں ملاوٹ کیخلاف کارروائی ہوگی، سیکرٹری زراعت

سمر فیسٹا طالبات کو نئی مہارتیں سیکھنے کا موقع فراہم کرتا، سیکرٹری تعلیم

آئیسکو، یومِ عاشورہ کے دوران بجلی کی بلا تعطل فراہمی کیلئے انتظامات مکمل

آئی جی کا امام بارگاہ اثناعشری کا دورہ

ٹریفک پلان کی خلاف ورزی برداشت نہیں کی جائیگی، سی ٹی او

آج کے کالمز

خورشید ندیم
سیاست اور صحافت
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
نشانِ زندگی
رسول بخش رئیس
میاں عمران احمد
صوبائی بجٹ کے معاشی اثرات
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
خفیہ و پیچیدہ معاہدہ
سعود عثمانی
جویریہ صدیق
ایک تاریخی محل، ایک تاریخی معاہدہ
جویریہ صدیق
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
اولاد کے حقوق
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر