صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

آئینی ترامیم سے طاقتور طبقے کواستثنیٰ دیا گیا ،عمران دھنوتر

  • ملتان
آئینی ترامیم سے طاقتور طبقے کواستثنیٰ دیا گیا ،عمران دھنوتر

اقتدار میں بیٹھے طبقے نے عوامی مفادات پسِ پشت ڈال دئیے ،پی ٹی آئی رہنما

مونڈکا (نامہ نگار) پی ٹی آئی رہنما میاں عمران دھنوتر نے کہا ہے کہ آئینی ترامیم کے ذریعے طاقتور طبقے نے تاحیات بندوبست کر کے اپنے مفادات کا تحفظ کر لیا ہے جس سے ملک و قوم کو نقصان پہنچ رہا ہے ، عوام مہنگائی کے بوجھ تلے دب چکے ہیں اور دو وقت کی روٹی کے لیے ترس رہے ہیں، اربابِ اقتدار قوم پر رحم کریں اور ریلیف دیں۔انہوں نے کہا کہ ستائسویں آئینی ترمیم سے عام آدمی کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا، کیا اس ملک میں ہمیشہ استثنائی طبقہ ہی سیاہ و سفید کا مالک رہے گا؟ ،پچیس کروڑ عوام کیا انسان نہیں؟ ،طاقتور طبقہ عہدوں اور استثنیٰ کی آڑ میں عوام کا خون چوس رہا ہے جبکہ غریب مزید پس رہا ہے ۔ان کا کہنا تھا کہ ہر شعبہ زندگی میں مافیاز مضبوط اور کمزور طبقہ مزید کمزور ہوتا جا رہا ہے ۔ انہوں نے کہا کہ جب پی ٹی آئی اقتدار میں آئے گی تو آئین و قانون کی بالادستی یقینی بنائے گی۔، عوام اور کمزور طبقات کے معاشی، سماجی اور معاشرتی تحفظ کے لیے قانون سازی کی جائے گی تاکہ کمزور طبقہ بھی مضبوط بن سکے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

سرگودھا

کمشنر کا وادی سون کے گاؤں کفری کا دورہ،سہولیات کا جائزہ

پنجاب فوڈ اتھارٹی بھکر نے ہفتہ وارکارکردگی رپورٹ جاری کر دی

پنجاب ہائی وے پٹرول کے 22کانسٹیبلوں کو ترقیاں مل گئیں

4جواری گرفتار،رقم برآمد مقدمہ درج کر لیا گیا

تھانہ سٹی پولیس کی کارروائی، شراب فروش گرفتار، 30 لیٹر شراب برآمد

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
ساتویں صدی عیسوی کی ایک خاتون سے ملاقات
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
جٹ جانے تے بجو جانے( مکرّر)
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
سرسیّد‘ مکتبِ فراہی اور جمہور علما
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
18ویں سے 28ویں ترمیم تک
عمران یعقوب خان
سعود عثمانی
عالم اسلام کا اثاثہ، مفتی محمد تقی عثمانی … (2)
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
عملی اصلاح کی بابت چند احادیث …(دہم)
مفتی منیب الرحمٰن