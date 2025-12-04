صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پولیس کو جدید تقاضوں کے مطابق استوار کرنا اہم ضرورت،سہیل چودھری

  • ملتان
پولیس کو جدید تقاضوں کے مطابق استوار کرنا اہم ضرورت،سہیل چودھری

ملتان (کرائم رپورٹر)ریجنل پولیس آفیسر ملتان، کیپٹن (ر) محمد سہیل چودھری نے کہا ہے کہ پولیس فورس کو ۔۔۔

جدید تقاضوں کے مطابق استوار کرنا وقت کی اہم ضرورت ہے ۔ انہوں نے مزید کہا کہ ڈیجیٹل ٹیکنالوجی کا استعمال نہ صرف پیشہ ورانہ ذمہ داریوں کی ادائیگی میں سہولت فراہم کرتا ہے بلکہ جرائم کے تدارک میں بھی بنیادی کردار ادا کرتا ہے ۔یہ بات انہوں نے آج ریجنل پولیس آفس ملتان میں ہونے والی ایک پروقار تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہی، جہاں بہترین کارکردگی کے حامل پولیس افسران میں تعریفی اسناد اور نقد انعامات تقسیم کئے گئے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
ثمرین حسین اور تابندہ بتول
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
اجازت دیجئے!
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
نظام اور عوام
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
موت کے دہانے
عمران یعقوب خان
سعود عثمانی
JF17 کا نیا اعزاز
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
اسلام کا افتخار: بلاامتیاز احتساب …(1)
مفتی منیب الرحمٰن