صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ڈی سی اور ڈی پی او کا تونسہ بیراج پر چیک پوسٹ کا اچانک دورہ

  • ملتان
ڈی سی اور ڈی پی او کا تونسہ بیراج پر چیک پوسٹ کا اچانک دورہ

گندم اقدامات، اشیا کی نقل و حمل، گاڑیوں کی چیکنگ ودیگر انتظامات کا معائنہ کیا

کوٹ ادو(ڈسٹرکٹ رپورٹر)ڈپٹی کمشنر اور ڈی پی او کا تونسہ بیراج پر قائم چیک پوسٹ کا رات گئے اچانک دورہ، گندم کی ضلع بندی کے تحت جاری اقدامات،اشیائے خورونوش کی نقل و حمل، گاڑیوں کی چیکنگ، ریکارڈ کی تکمیل اورصفائی کے انتظامات کا بھی معائنہ کیا۔ اس بارے تفصیل کے مطابق ڈپٹی کمشنر کوٹ ادو بیرسٹربلال سلیم نے ڈی پی اوکوٹ ادومنصور قمر کے ہمراہ ہیڈ تونسہ بیراج پر قائم چیک پوسٹ کا رات گئے اچانک دورہ کیا جہاں انہوں نے چیک پوسٹ پر جاری چیکنگ کے عمل کا تفصیلی جائزہ لیا اور موقع پر موجود عملے کو ضروری ہدایات جاری کیں۔ ڈپٹی کمشنر بلال سلیم نے چیک پوسٹ پر گندم کی غیر قانونی نقل و حمل کی روک تھام، بارڈر پاس کے بغیر نان کسٹم پیڈ اشیاء کی ترسیل روکنے اور کسٹم قوانین پر سختی سے عملدرآمد یقینی بنانے کی ہدایت کرتے ہوئے واضح کیا کہ گندم کی ضلع بندی کی خلاف ورزی کرنے والوں اور نان کسٹم پیڈ اشیاء کی ترسیل میں ملوث عناصر کے خلاف بلاامتیاز قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کراچی

داؤد یونیورسٹی کے طلبا کے داخلے کی منسوخی کے احکامات کا لعدم، بحال کرنے کا حکم

صنعتی علاقوں کیلئے ایک اور پیکیج آئے گا ، شرجیل میمن

ہوائی فائرنگ کے خلاف سخت احکامات

بک فیئرجیسے میلے فکری ہم آہنگی کو فروغ دیتے ، ڈپٹی میئر

رفاہی پلاٹس پر مبینہ تجاوزات کے خلاف درخواست دائر

مرغی کا گوشت دوروز میں 200روپے کلومہنگا، شہری پریشان

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
نصرت پروین
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
قومی پاسپورٹ کی عزت و آبرو کیلئے
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
اسلام آباد: کون سی تلخی دور نہیں ہو سکتی
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
سلمان غنی
اقوام متحدہ کی رپورٹ‘ بھارت ایکسپوز
سلمان غنی
رشید صافی
ٹی ٹی پی میں افغان باشندوں کی شمولیت
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ عنہ… (3)
حافظ محمد ادریس