صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ٹاسک فورس کی کارروائی 55گیس میٹر زکی چیکنگ

  • ملتان
ٹاسک فورس کی کارروائی 55گیس میٹر زکی چیکنگ

ملتان (خصوصی رپورٹر)سوئی گیس ٹاسک فورس کی کارروائی 03 میٹر منقطع، 55 کیسز کی چیکنگ کی گئی

 تفصیل کے مطابق سوئی ناردرن گیس پائپ لائنز کی یو ایف جی کنٹرول ٹاسک فورس نے حالیہ کارروائیوں کے دوران ملتان کے مختلف علاقوں میں 55 مقامات کی چیکنگ کی گئی، جس کے نتیجے میں 03گیس میٹر منقطع کر دیئے گئے ایک میٹر جو کنزیومر نے اتار کر رکھا ہوا تھا ریکور کرلیا گیا۔دو میٹر کمپریسر استعمال کرنے کے باعث قواعد کی خلاف ورزی کے مرتکب پائے گئے ، جس پر متعلقہ میٹرز منقطع کر دیئے گئے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

اسلام آباد

سپریم کورٹ ، بزرگ مجرم کی سزائے موت عمر قید میں تبدیل

جڑواں شہروں میں بھکاریوں کیخلاف کریک ڈائون، 452گرفتار

اسلام آباد، ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی پر 5ون وہیلرز گرفتار

اسلام آباد میں سرچ آپریشنز ،86مشکوک افراد تھانے منتقل

طلبہ کی فلاح و بہبود،تعلیمی ترقی حکومت کی اولین ترجیح،فیصل راٹھور

دہشتگردی کے خاتمہ کیلئے قوم فوج کے ساتھ،گورنر پنجاب

آج کے کالمز

خورشید ندیم
افغانستان اور مولانا فضل الرحمن
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
زبانیں بدلتے زمانوں کے ساتھ
رسول بخش رئیس
جاوید حفیظ
فلسطینیوں کی طویل شبِ غم
جاوید حفیظ
میاں عمران احمد
توانائی بحران‘ برآمدات اور رمضان
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
کیلے‘ آم‘ بوگن ولیا اور خواب کنارے
سعود عثمانی
نسیم احمد باجوہ
صحرا است کہ دریا است تہ بالِ پر ما است
نسیم احمد باجوہ