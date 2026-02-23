صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

گرانفروشی پر گرینڈآپریشن، اوورچارجنگ پر دکان سیل

  • ملتان
گرانفروشی پر گرینڈآپریشن، اوورچارجنگ پر دکان سیل

خانیوال (ڈسٹرکٹ رپورٹر، نامہ نگار)رمضان المبارک کے چوتھے روز بھی ضلعی انتظامیہ گراں فروشی اور ناجائز منافع خوروں کے خلاف گرینڈ آپریشن جاری رکھے ہوئے ہے ۔

 ڈپٹی کمشنر ملیحہ رشید کی ہدایت پر پیرا فورس اور پرائس کنٹرول مجسٹریٹس چھٹی کے دن بھی فیلڈ میں متحرک رہے اور مختلف بازاروں، مارکیٹوں اور دکانوں کی چیکنگ کی۔چیکنگ کے دوران اوورچارجنگ اور سرکاری نرخنامے کی خلاف ورزی پر متعدد دکانداروں کے خلاف قانونی اقدامات کیے گئے ۔ پیپلزکالونی میں اوورچارجنگ پر ایک فروٹ شاپ کو سیل کر دیا گیا۔ ڈپٹی کمشنر نے واضح کیا کہ اشیائے خوردونوش کی مقررہ نرخوں پر دستیابی ہر صورت یقینی بنائی جائے گی اور گرانفروشوں یا ذخیرہ اندوزوں کے ساتھ کوئی رعایت نہیں برتی جائے گی۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کراچی

بچی سے بدفعلی کی کوشش کاملزم گرفتار

تربیتی اعتکاف کا سلسلہ جاری

ٹیچرز پنشن سے بھی محروم

بس سے منشیات برآمد

مقابلے میں2ڈاکو زخمی

آج کے کالمز

خورشید ندیم
افغانستان اور مولانا فضل الرحمن
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
زبانیں بدلتے زمانوں کے ساتھ
رسول بخش رئیس
جاوید حفیظ
فلسطینیوں کی طویل شبِ غم
جاوید حفیظ
میاں عمران احمد
توانائی بحران‘ برآمدات اور رمضان
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
کیلے‘ آم‘ بوگن ولیا اور خواب کنارے
سعود عثمانی
نسیم احمد باجوہ
صحرا است کہ دریا است تہ بالِ پر ما است
نسیم احمد باجوہ