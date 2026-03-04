صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

نجی تعلیمی ادارے کا رزلٹ ڈے ، تقسیم انعامات کی تقریب

  • ملتان
نجی تعلیمی ادارے کا رزلٹ ڈے ، تقسیم انعامات کی تقریب

وہاڑی (خبرنگار،نمائندہ دنیا) نجی تعلیمی ادارہ کیمپس کا سالانہ رزلٹ ڈے اور تقسیم انعامات کی رنگا رنگ تقریب مقامی ہال میں منعقد ہوئی۔ ۔۔۔

 تقریب میں امتحانات اور غیر نصابی سرگرمیوں میں بہترین کارکردگی دکھانے والے طلباء و طالبات خضر حیدر، ابیحہ فاطمہ، میرب فاطمہ، نوال فہد، حریم فاطمہ سمیت دیگر میں ڈائریکٹر چوہدری شاہد نعیم ایڈووکیٹ نے انعامات اور اسناد تقسیم کیں۔وائس پرنسپل محمد علی انس چوہدری، میڈم گلناز ارشاد اور سکول سٹاف کے علاوہ والدین و طلباء کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ ننھی طالبات نے خوبصورت ٹیبلوز پیش کر کے حاضرین سے داد وصول کی۔ ڈائریکٹر نے بچوں کی محنت کو سراہتے ہوئے اساتذہ اور والدین کے کردار کو بھی خراجِ تحسین پیش کیا اور کہا کہ ایسی تقریبات بچوں میں خوداعتمادی اور حوصلہ پیدا کرنے کا بہترین ذریعہ ہیں۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

لاہور

ٹیوب ویلز کی پرانی مشینری،پانی کی فراہمی متاثر

52 شہروں میں 67 انڈر گراؤنڈ واٹر ٹینک بنانے کافیصلہ

ٹاسک فورس آن ہیومن رائٹس کااجلاس ، ایجنڈ آئٹمز کاجائزہ

صنعتوں کو سستی و بلا تعطل بجلی کی فراہمی پرغور

فاطمہ میموریل کالج آف میڈیسن اینڈ ڈینٹسٹری میں وائٹ کوٹ تقریب

مضر صحت سپاری کا کثیر سٹاک ضبط ، مارکیٹ سے ختم

آج کے کالمز

ایاز امیر
اور ہمارے ہاتھ بندھے کے بندھے رہ گئے
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
سکندر سے اسرائیل تک
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
ظہور اخلاق : اک دور تھا عجب کہ مرے ساتھ تم بھی تھے
شاہد صدیقی
ڈاکٹر رشید احمد خاں
مشرقِ وسطیٰ کی آخری جنگ؟
ڈاکٹر رشید احمد خاں
محمد حسن رضا
تیل، ڈالر اور بارود
محمد حسن رضا
سلمان غنی
غضب للحق، کھلا اور واضح پیغام
سلمان غنی