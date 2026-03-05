صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ڈی پی او خانیوال کی کھلی کچہری، مسائل کے حل کیلئے احکامات

  • ملتان
ڈی پی او خانیوال کی کھلی کچہری، مسائل کے حل کیلئے احکامات

بروقت اور بلاامتیاز انصاف کی فراہمی ، جرائم کے خاتمے ، عوامی تحفظ پر زور

خانیوال (ڈسٹرکٹ رپورٹر، نامہ نگار)وزیراعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کے ویژن کے تحت عوام کو بروقت اور بلاامتیاز انصاف فراہم کرنے کے لیے ضلع بھر میں اوپن ڈور پالیسی پر عملدرآمد جاری ہے ۔ اسی سلسلے میں ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر محمد عابد نے ایس ڈی پی او آفس میاں چنوں میں کھلی کچہری کا انعقاد کیا۔کھلی کچہری میں ایس ڈی پی او میاں چنوں اور متعلقہ تھانوں کے ایس ایچ اوز بھی موجود تھے ۔ شہریوں نے اپنے مسائل اور شکایات براہ راست ڈی پی او کے سامنے پیش کیں، جن پر موقع پر متعدد احکامات جاری کیے گئے جبکہ باقی درخواستوں کو مقررہ مدت میں حل کرنے کی ہدایت دی گئی۔ڈی پی او محمد عابد نے کہا کہ اوپن ڈور پالیسی کا مقصد پولیس اور عوام کے درمیان فاصلے کم کرنا اور شہریوں کو براہ راست رسائی دینا ہے ۔ انہوں نے یقین دہانی کرائی کہ کسی بھی شہری کے ساتھ ناانصافی برداشت نہیں کی جائے گی اور میاں چنوں سرکل میں جرائم، منشیات فروشوں اور دیگر جرائم پیشہ عناصر کے خلاف مؤثر کارروائیاں جاری رہیں گی تاکہ شہریوں کے جان و مال کا تحفظ ہر صورت یقینی بنایا جا سکے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

سرگودھا

ڈی ایچ کیو میں جدید الٹراساؤنڈ اور سی ٹی اسکین شعبہ کا افتتاح

بھیرہ اشیا کی قیمتوں کا جائزہ، اسسٹنٹ کمشنر کی سخت ہدایت

بھاگٹانوالہ میں پٹرول کی قلت، شہری شدید مشکلات کا شکار

میونسپل کمیٹی اور پیرا فورس کا تجاوزات کے خلاف آپریشن

بھاگٹانوالہ :رمضان کے دوران خودساختہ مہنگائی، شہری پریشان

کالاباغ بازار میں صفائی کے ناقص انتظامات، شہری پریشان

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
گھر اپنا، چوکیاں کسی اور کی!!
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
یہ کہانی کسی بھی وقت دہرائی جا سکتی ہے
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
علی خامنہ ای کا تشیع اور ہمارا تاریخی شعور
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
امریکہ کے لیے نیا کمبل
عمران یعقوب خان
جویریہ صدیق
ایرانی بچے سکول سے لوٹ نہ سکے
جویریہ صدیق
سعود عثمانی
کیا ہم وہ نسل ہیں؟
سعود عثمانی