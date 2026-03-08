صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

موبائل چھیننے کی کوشش ،مزاحمت پر شہری گولی لگنے سے زخمی

  • ملتان
موبائل چھیننے کی کوشش ،مزاحمت پر شہری گولی لگنے سے زخمی

ملتان (کرائم رپورٹر)ممتاز آباد پولیس کے علاقے میں موبائل چھیننے کی کوشش پر شہری عبداللہ گولی لگنے سے زخمی ہو گیا۔۔

 پولیس کے مطابق تین نامعلوم مسلح افراد نے عبداللہ سے موبائل چھیننے کی کوشش کی، لیکن شہری نے مزاحمت کرتے ہوئے شور مچانا شروع کر دیا۔مسلح ملزموں نے غصے میں آ کر عبداللہ کو ٹانگ پر گولی مار دی اور فرار ہو گئے ۔ زخمی کو ریسکیو 1122 کی مدد سے فوری طور پر نشتر ہسپتال منتقل کر دیا گیا، جہاں ابتدائی طبی امداد فراہم کی گئی۔ واقعے کی ویڈیو بھی سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی ہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

فیصل آباد

پٹرول مہنگا ہونے پر مہنگائی کا نیا طوفان، شہری پریشان

آلودگی پھیلانیوالے 111 انڈسٹریل یونٹس کی شفٹنگ کا فیصلہ

ڈویلپمنٹ کمیٹی کا اجلاس ،منصوبوں کی بروقت تکمیل کا جائزہ

ایف ڈی اے ون ونڈو کاؤنٹر، 219 افراد کو ریلیف فراہم

ڈی سی ، اے سی کا بس سٹینڈ ، ٹریٹمنٹ پلانٹ کامعائنہ

قوانین پر عمل کرکے سفرمحفوظ بنائیں:ڈی سی ،ڈی پی او

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
آزمائش میں مبتلا
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
ہمتِ مسلمہ کی کوئی حد نہیں
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
امریکہ کو کون روکے؟
رؤف کلاسرا
رشید صافی
دیوارِ کابل میں دراڑیں
رشید صافی
عمران یعقوب خان
ہمارے گھوڑے کہاں کھو گئے؟
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
آیت اللہ خامنہ ای کی شہادت
محمد عبداللہ حمید گل