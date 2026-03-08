صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

عظمیٰ بخاری کا عبدالرحمٰن کانجو کی والدہ کی وفات اظہار تعزیت

  • ملتان
عظمیٰ بخاری کا عبدالرحمٰن کانجو کی والدہ کی وفات اظہار تعزیت

ایم پی اے سمیع اللہ کے ہمراہ کانجو ہاؤس آمد، فاتحہ خوانی، درجات کی بلندی کیلئے دعاسوگوار خاندان کے دکھ میں برابر کے شریک ،صوبائی وزیر اطلاعات کا اظہار ہمدردی

کہروڑپکا (نمائندہ دنیا)صوبائی وزیر اطلاعات و نشریات و ثقافت عظمیٰ بخاری اور ان کے شوہر ممبر صوبائی اسمبلی سمیع اﷲ خان کانجو فارم ہاؤس کہروڑپکا پہنچے جہاں انہوں نے وزیر مملکت عبدالرحمٰن خان کانجو کی والدہ کے انتقال پر اظہار تعزیت کیا۔اس موقع پر عظمیٰ بخاری اور سمیع اﷲ خان نے مرحومہ کے ایصال ثواب کے لیے فاتحہ خوانی کی اور دعا کی کہ اﷲ تعالیٰ مرحومہ کو جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے اور پسماندگان کو یہ صدمہ صبر و حوصلے سے برداشت کرنے کی توفیق دے ۔تعزیتی ملاقات کے دوران انہوں نے عبدالرحمٰن خان کانجو اور اہل خانہ سے دلی ہمدردی اور افسوس کا اظہار کیا اور کہا کہ دکھ کی اس گھڑی میں وہ برابر کے شریک ہیں۔ اس موقع پر علاقہ کی سیاسی و سماجی شخصیات بھی موجود تھیں جنہوں نے مرحومہ کے لیے دعا مغفرت کی۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

اسلام آباد

جی ایچ کیو پاکستان کی نشانی، پوری دنیا کو للکار رہا ،حنیف عباسی

آئی جی اسلام آباد کا مختلف ڈیوٹی پوائنٹس کا دورہ،سکیورٹی کا جائزہ

اسلام آباد میں سکیورٹی سخت، شہریوں کو سہولیات دیں، ڈی آئی جی

کچہری چوک منصوبہ، پولیس افسروں کو تعریفی خطوط دیئے گئے

جڑواں شہروں میں سرچ آپریشنز، 32جرائم پیشہ افراد گرفتار

فوڈ اتھارٹی کی کارروائی،16ہزار لٹرمضر صحت مشروب تلف

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
آزمائش میں مبتلا
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
ہمتِ مسلمہ کی کوئی حد نہیں
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
امریکہ کو کون روکے؟
رؤف کلاسرا
رشید صافی
دیوارِ کابل میں دراڑیں
رشید صافی
عمران یعقوب خان
ہمارے گھوڑے کہاں کھو گئے؟
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
آیت اللہ خامنہ ای کی شہادت
محمد عبداللہ حمید گل