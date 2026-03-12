صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ڈی پی او آفس خانیوال میں روزانہ کھلی کچہری کا انعقاد

  • ملتان
ڈی پی او آفس خانیوال میں روزانہ کھلی کچہری کا انعقاد

خانیوال (ڈسٹرکٹ رپورٹر) وزیراعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کے ویژن کے تحت ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر محمد عابد کی جانب سے شہریوں کے مسائل کے فوری حل کے لیے ڈی پی او آفس میں روزانہ کھلی کچہری کا انعقاد کیا جا رہا ہے ۔

 اس موقع پر مختلف علاقوں سے آئے ہوئے شہری راہ راست اپنے مسائل اور شکایات پیش کرتے ہیں، جنہیں ڈی پی او انتہائی توجہ اور غور سے سنتے ہیں۔ڈی پی او محمد عابد نے موقع پر ہی متعلقہ افسران سے ٹیلی فون پر رابطہ کر کے معاملات کے بارے میں فیڈ بیک حاصل کیا اور افسران کو ہدایت دی کہ شہریوں کی شکایات کو مقررہ وقت کے اندر حل کیا جائے اور اس پر تفصیلی رپورٹ پیش کی جائے ۔انہوں نے کہا کہ عوام کو فوری اور مؤثر انصاف کی فراہمی خانیوال پولیس کی اولین ترجیح ہے ۔ کھلی کچہری کا مقصد شہریوں کو بلا واسطہ شکایات پیش کرنے کا موقع فراہم کرنا اور مسائل کا فوری حل یقینی بنانا ہے ۔ ڈی پی او نے واضح کیا کہ خانیوال پولیس شہریوں کی خدمت اور ان کے جان و مال کے تحفظ کے لیے ہر ممکن اقدامات کر رہی ہے اور شکایات کے ازالے میں کسی قسم کی کوتاہی برداشت نہیں کی جائے گی۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

لاہور

میٹرو بس ٹرین : سسٹم کو خسارے سے نکالنے کے منصوبے تاخیر کا شکار

اپنی چھت، اپنا گھر : رجسٹرڈ افراد کی تعداد 19 لاکھ تک پہنچ گئی

ڈویژنل ہیڈ کوارٹرز کو موٹروے سے ملانے پر کام شروع

تنظیموں میں فعال کارکنوں کو آگے لایا جائے : راجہ پرویز اشرف

تمام سی ای اوز کو ایس ٹی آئی اساتذہ کی تنخواہیں فوری ادا کرنے کی ہدایت

خواجہ سلمان رفیق کا محکمہ داخلہ مرکزی کنٹرول روم کا دورہ

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
ثقافت کا نقصان اور ملکیت کا جھگڑا
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
کام صرف دعاؤں سے نہیں چلتے
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
صرف دس برس!
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
جنگِ ایران اور انسانی المیے
عمران یعقوب خان
نسیم احمد باجوہ
چڑیوں کی آنکھ کا تارا
نسیم احمد باجوہ
سعود عثمانی
میوزیم سے مسجد تک
سعود عثمانی