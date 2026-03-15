احمد پور سٹیڈیم شدید بدحالی اور انتظامی غفلت کا شکار

  • ملتان
نوجوانوں کے کھیلوں کے لیے سہولیات نہ ہونے سے نشے کا خطرہ بڑھ گیا

ڈیرہ نواب صاحب (نامہ نگا ر) احمد پور سنوارو تحریک کے ایگزیکٹو ممبر ملک سمیع الرحمن نے کہا ہے کہ احمد پور شرقیہ کا واحد بڑا کھیلوں کا میدان، میونسپل اسٹیڈیم، شدید بدحالی اور انتظامی غفلت کا شکار ہے ۔ انہوں نے بتایا کہ جہاں نوجوان نسل کو کھیلوں کی سہولیات میسر ہونی چاہئیں، وہاں آج یہ جگہ نشئی افراد کے ڈیرے میں تبدیل ہوتی جا رہی ہے ، جس سے نوجوان مثبت سرگرمیوں سے دور اور منشیات کی لعنت کی طرف مائل ہو رہے ہیں۔ملک سمیع الرحمن نے بتایا کہ اسٹیڈیم کا گراؤنڈ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے ، بیٹھنے کے انتظامات اور واش روم موجود نہیں، اور چند ماہ قبل سٹریٹ لائٹس بھی اتار دی گئی ہیں، جس سے شام کے بعد اسٹیڈیم اندھیرے میں ڈوب جاتا ہے اور غیر سماجی عناصر جمع ہو جاتے ہیں۔ مزید برآں، یہاں چوکیدار یا سیکیورٹی گارڈ نہیں ہے ، جس سے املاک اور سہولیات کے نقصان کا خطرہ ہے ۔انہوں نے ضلعی انتظامیہ اور متعلقہ اداروں سے مطالبہ کیا کہ اسٹیڈیم کی فوری مرمت کی جائے ، سٹریٹ لائٹس دوبارہ نصب ہوں، بیٹھنے اور واش روم کی سہولت فراہم کی جائے ، اسٹیڈیم کو نشئی افراد سے پاک کیا جائے اور چوکیدار تعینات کر کے کھیلوں کے لیے محفوظ بنایا جائے ۔

 

مزید پڑہیئے

لاہور

200روپے درجن پر مستحکم

بغیر ٹکٹ مسافروں کو جرمانے

1331حادثات پر ریسپانڈ

4اشتہاری گرفتار

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
مفاہمت کا ہاتھ
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
ایران تاریخ رقم کر رہا ہے
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
سیزر کو کس نے قتل کیا ؟
رؤف کلاسرا
رشید صافی
مشرقِ وسطیٰ کا آتش فشاں اور پاکستان کا سفارتی مشن
رشید صافی
محمد عبداللہ حمید گل
مشرقِ وسطیٰ‘ خطرناک سٹریٹجک دلدل
محمد عبداللہ حمید گل
نسیم احمد باجوہ
ہم جو تاریک راہوں میں مارے گئے… (2)
نسیم احمد باجوہ