بی آئی ایس پی وظیفہ ، سہ ماہی امداد میں اضافے کا اعلان

  • ملتان
ملتان (خصوصی رپورٹر)حکومت نے بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تحت مختلف مالی امداد میں اضافہ کرنے کا اعلان کر دیا۔۔۔

۔تفصیلات کے مطابق بی آئی ایس پی کے آفیشل سوشل میڈیا اکاؤنٹ پر جاری اعلامیے میں بتایا گیا کہ بینظیر کفالت پروگرام کے تحت رجسٹرڈ خواتین کے لئے سہ ماہی مالی امداد 13 ہزار 500 روپے سے بڑھا کر 14 ہزار 500 روپے کر دی گئی ہے ۔اسی طرح بینظیر نشوونما پروگرام میں فی بچہ وظیفہ 500 روپے بڑھا دیا گیا ہے ، جبکہ بینظیر تعلیمی وظائف میں بھی فی طالب علم 500 روپے کا اضافہ کیا گیا ہے ۔

 

مزید پڑہیئے

کراچی

امتحانات میں نقل روکنے کیلئے جدید واٹر مارکنگ سسٹم کا فیصلہ

آئی جی سے امیر جماعت اسلامی کراچی کی ملاقات

تھیٹر سماج کی حقیقی تصویر، فن و ثقافت کا فروغ ترجیح ، وزیر اعلیٰ

سزایافتہ خاتون کی رعایت دینے کی درخواست مسترد

بااختیار شہری حکومت،مقامی پولیس کی تعیناتی ناگزیر، منعم ظفر

مسلم ممالک کا اتحاد عالمی طاقتوں کیلئے چیلنج بن رہا ، ثروت اعجاز

آج کے کالمز

خورشید ندیم
سیاسی وابستگی یا مذہبی وابستگی؟
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
انڈہ پہلے یا مرغی ؟
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
جنگ رہے او رامن بھی ہو
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
ڈاکٹر رشید احمد خاں
ٹرمپ کی نئی چال یا امن کی سنجیدہ کوشش؟
ڈاکٹر رشید احمد خاں
افتخار احمد سندھو
ایران، امریکہ، اسرائیل جنگ اور پاکستان
افتخار احمد سندھو
مفتی منیب الرحمٰن
غزوۂ بدر کے اسباق …(حصہ دوم)
مفتی منیب الرحمٰن