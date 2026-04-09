پنجاب ایجوکیشن فاؤنڈیشن طلباء کی فیس ادا کرنے میں ناکام

  • ملتان
مارچ 2025میں داخل طلباء کی فیس تاخیر کے باعث سکول بحران کا شکار

ملتان (خصوصی رپورٹر)پنجاب ایجوکیشن فاؤنڈیشن مارچ 2025میں داخل طلباء کی مکمل فیس ادا کرنے میں تاحال ناکام ہے ۔ گزشتہ سال مارچ میں سات لاکھ سے زائد طلباء کے داخلے ہوئے تھے ، لیکن ایک سال گزرنے کے باوجود فیس مکمل نہ ہونے کے باعث پارٹنر سکول مالی بحران کا شکار ہیں۔ذرائع کے مطابق ماہانہ فیس کی ادائیگی میں دو دو ماہ کی تاخیر معمول بن گئی ہے ، جس کے نتیجے میں اساتذہ اپنی تنخواہوں سے محروم ہیں۔ عید کے موقع پر بھی اساتذہ کو تنخواہیں نہیں دی جا سکیں، جس سے مالی و انتظامی بدحالی میں اضافہ ہوا ہے ۔ماہرین تعلیم کا کہنا ہے کہ طلباء کی فیس میں تاخیر اور سکولوں کے مالی بحران کی وجہ سے لاکھوں بچوں کا تعلیمی مستقبل خطرے میں پڑ گیا ہے ، اور فوری اقدامات نہ کئے جانے پر تعلیمی نظام متاثر ہو سکتا ہے ۔

 

مزید پڑہیئے

لاہور

ٹولنٹن مارکیٹ فیز ٹو میں تاخیر، لاگت کئی گنا بڑھ گئی

کفایت شعاری : سرکاری ہسپتال شدید مالی بحران کا شکا ر

اورنج ٹرین: 26 سٹیشنز کو رینٹ ، لیز پر دینے کا فیصلہ

لیگل انسپکٹر کی بھرتی میں بے ضابطگیاں سیکرٹری کو سن کرفیصلے کی ہدایت

سپیکر پنجا ب اسمبلی ملک احمد خاں کی ہمشیرہ انتقال کرگئیں

34ہزار لٹر ناقص جوس پلپ، 175 کلو نمک تلف

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
گگو منڈی سے تحصیل ہسپتال بوریوالہ تک
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
بے اعتباری کا موسم
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
پاکستان زندہ باد
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
ایران امریکہ جنگ کے متوقع اور غیر متوقع نتائج … (2)
عمران یعقوب خان
سعود عثمانی
نوبیل انعام کا اصل حقدار۔ پاکستان
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
ایران کا المیہ اور ہمارا زاویۂ نظر
مفتی منیب الرحمٰن