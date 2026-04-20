نہر کنارے درختوں کے موٹے جھکے ہوئے تنے ، ٹریفک متاثر

  • ملتان
بائی پاس روڈ عبداﷲ چوک پر ہیوی گاڑیوں کو مشکلات،حادثات بڑھنے لگے

شجاع آباد (نامہ نگار) محکمہ انہار کی مبینہ غفلت اور لاپرواہی کے باعث بائی پاس روڈ نزد عبداﷲ چوک پر نہر کنارے لگے درختوں کے موٹے جھکے ہوئے  تنے ٹریفک حادثات کا سبب بننے لگے ہیں، جس پر عوامی حلقوں نے تشویش کا اظہار کرتے ہوئے فوری نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے ۔تفصیلات کے مطابق نہر کے کنارے موجود درختوں کے مضبوط اور موٹے تنے ملتان اور جلالپور کے درمیان مصروف شاہراہ کے درمیان ٹریفک کی روانی میں رکاوٹ بن رہے ہیں۔ اس صورتحال کے باعث ہیوی ٹریفک، ٹرک اور ٹرالروں کو گزرنے میں شدید مشکلات کا سامنا ہے اور ٹکرانے کے باعث حادثات معمول بنتے جا رہے ہیں۔علاقہ مکینوں کے مطابق اس شاہراہ سے گندم کی کٹائی کے موسم میں بھوسے سے لدی ٹرالیاں بھی بڑی تعداد میں گزرتی ہیں، جس سے کسی بڑے حادثے کا خطرہ مزید بڑھ گیا ہے ۔ عوامی حلقوں نے متعلقہ حکام سے مطالبہ کیا ہے کہ فوری طور پر درختوں کے موٹے تنوں کو کاٹ کر ٹریفک کی روانی کو بحال کیا جائے تاکہ ممکنہ حادثات سے بچا جا سکے ۔

 

مزید پڑہیئے

لاہور

سبزیاں،پھل مقررہ نرخوں سے مہنگے، انتظامیہ بے بس

جنرل ہسپتال:نرسنگ فیکلٹی ڈویلپمنٹ پروگرام کے تحت تربیتی ورکشاپ

تاجروں کو پرامن اور سازگار ماحول فراہم کرنا ہے :گورنر

بلال یاسین کا مختلف علاقوں کا دورہ، ترقیاتی منصوبوں کا افتتاح

سفارتکار ی کی دنیا میں ایک نئی تاریخ رقم ہوئی :سیف الملوک کھوکھر

پنجاب بھر میں 1کروڑ، 73لاکھ بچوں کو پولیو قطرے پلائے گئے

آج کے کالمز

خورشید ندیم
مایوسی کا بیانیہ
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
غیر متوقع نتائج
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
معرکہ لوڈشیڈنگ
بابر اعوان
میاں عمران احمد
سرمایہ کاری‘ توانائی اور برآمدات کے اثرات
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
خیر دیکھیں گے یہاں روشنیاں دوسرے لوگ
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
عدل و انصاف کی اہمیت
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر