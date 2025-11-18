صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

مہنگا ئی میں ہو نیوا لا اضافہ تمام طبقات کیلئے پریشا نی کا با عث:چو دھری عدیل ارائیں

  • سرگودھا
مہنگا ئی میں ہو نیوا لا اضافہ تمام طبقات کیلئے پریشا نی کا با عث:چو دھری عدیل ارائیں

سرگودھا(سٹاف رپورٹر) سیاسی و سماجی رہنماء چو دھری عدیل ارائیں نے کہا ہے کہ پٹرو لیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ عوامی سطح پر گہر ی بے چینی پیدا کر تا ہے کیونکہ تیل کی قیمت بر ا ہ راست ہمیشہ ہی عوامی سطح پر مشکلا ت پیدا کر نے کا مو جب بنتی ہیں۔

جب بھی پٹرولیم مصنوعات کے نرخ بڑھتے ہیں ٹرانسپورٹ سے لے کر اشیا ئے خوردو نو ش اور ہر چیز کے ر یٹ اسی رفتار سے بڑھتے ہیں یوں مہنگا ئی میں ہو نے وا لا اضافہ تمام طبقات کیلئے پریشا نی کا با عث بنتا ہے حکو مت عوا م کو مہنگا ئی کی لہر سے محفوظ ر کھنے کیلئے مو ثر اقد اما ت ا ٹھا ئے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

فیصل آباد

ختم نبوت کانفرنس پر رانا ثنا و دیگرشرکاکیلئے ظہرانے کااہتمام

کامیابی کیلئے قرآن وحدیث کی تعلیمات کو اپنانا ہوگا :علما

سیوریج شکایات کا ازالہ یقینی بنایاجائے :ایم ڈی واسا

سٹریٹ لائٹس کو فعال بنانے کیلئے میکنزم بنانیکی ہدایت

دیرینہ نادہندگان کیخلاف سخت کارروائی کی ہدایت

اسسٹنٹ کمشنر اقرا ناصر کا سپیشل ایجوکیشن وٹیکنیکل سنٹرز کا دورہ

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
پاکستانی سیاست اور مڈل کلاس
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
خزاں کے رنگ اور کولاژ
خالد مسعود خان
سلمان غنی
افغانستان مسئلہ کیوں؟
سلمان غنی
رشید صافی
جیو اکنامکس کا قومی وژن
رشید صافی
نسیم احمد باجوہ
اعظم گڑھ کا ایک قابلِ فخر فرزند
نسیم احمد باجوہ
حافظ محمد ادریس
حضرت عُروہ بن مسعود رضی اللہ عنہ …(2)
حافظ محمد ادریس