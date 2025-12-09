صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

مڈھ رانجھا او رگردونواح میں بجلی کا ترسیلی نظام درہم برہم ،شہریوں کو شدید مشکلات

  • سرگودھا
مڈھ رانجھا او رگردونواح میں بجلی کا ترسیلی نظام درہم برہم ،شہریوں کو شدید مشکلات

مڈھ رانجھا(نمائندہ دُنیا)مڈھ رانجھادن بھر بجلی آتی جاتی رہی،بجلی بند ہونے سے کاروبا ر متاثرہوئے ۔مڈھ رانجھا او رگردونواح میں بجلی کا ترسیلی نظام درہم برہم رہا،دن بھر وقفہ وقفہ سے بجلی آتی جاتی رہی جوسلسلہ شام تک جاری رہا۔دن کے اوقات میں بجلی کے بار بار آنے جانے سے کام وکاروبا ر بھی متاثر ہوئے اور شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا رہا۔

