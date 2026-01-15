صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ڈی ایچ کیو ہسپتال جوہرآباد کی بہتری کیلئے اہم اجلاس

  • سرگودھا
ڈی ایچ کیو ہسپتال جوہرآباد کی بہتری کیلئے اہم اجلاس

ڈی ایچ کیو ہسپتال جوہرآباد کی بہتری کیلئے اہم اجلاس ڈپٹی کمشنر کی زیر صدارت اجلاس، مریضوں کو معیاری علاج کی ہدایت

خوشاب (نمائندہ دنیا) ضلعی ہیڈ کوارٹر ہسپتال جوہرآباد کی کارکردگی مزید بہتر بنانے کیلئے ڈپٹی کمشنر خوشاب ڈاکٹر جہانزیب حسین لابر کی زیر صدارت اہم اجلاس منعقد ہوا۔اجلاس میں سی ای او ہیلتھ اتھارٹی ڈاکٹر صائمہ اکرام، میڈیکل سپرنٹنڈنٹ ڈاکٹر احمد خان، سپیشلسٹ ڈاکٹرز اور میڈیکل افسران نے شرکت کی۔ ہسپتال کی ہیلتھ سروسز، علاج کے معیار اور انتظامی امور کا تفصیلی جائزہ لیا گیا۔ڈپٹی کمشنر نے ہدایت کی کہ وزیراعلیٰ پنجاب مریم نواز کے وژن کے مطابق عوام کو بلا امتیاز، بروقت اور معیاری طبی سہولیات فراہم کی جائیں، کسی قسم کی غفلت برداشت نہیں کی جائے گی۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

اسلام آباد

پاکستان اور کینیڈا کا تجارت ،تعلقات بڑھانے پر اتفاق

ریکٹر کا مسیٹس یونیورسٹی اسلام آباد کی ڈھاکہ میں ساؤتھ ایشین ریجنل تعلیمی کانفرنس میں شرکت

مری میں ممکنہ برفباری ، تمام محکموں کو الرٹ رہنے کی ہدایت

اسلام آباد ، نواحی علاقے بھمبر تراڑ میں ٹیلی میڈیسن سنٹر کا افتتاح

ٹرمپ کی پالیسیاں جھوٹ ،فریب اور دجل پر مبنی ہیں ،لیاقت بلوچ

سیف سٹی اسلام آباد ،2ہفتے میں 6,800سے زائد سرویلنس آپریشنز

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
مستقبل کا وفاقی دارالحکومت
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
ایک پارک سے جڑی یادیں
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
یادِ رفتگاں: ڈاکٹرمحمد کمال اور مولانا فضل الرحیم
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
دنیا میں ڈنڈا راج قائم ہونے والا ہے؟ … (2)
عمران یعقوب خان
نسیم احمد باجوہ
شاہی خاندان سے تعلق رکھنے والا فقیر… (2)
نسیم احمد باجوہ
مفتی منیب الرحمٰن
معراج النبیﷺ کے مشاہدات …(1)
مفتی منیب الرحمٰن