  • سرگودھا
سرگودھا (سٹاف رپورٹر)حکومتی ممبران اسمبلی نے اپنے چہیتوں کو چیئرمین بنانے کے لیے بلدیاتی اداروں کی حد بندیوں میں من مرضی تبدیلی کروانے کے لیے افسران پر دباؤ ڈالنا شروع کر دیا ہے ۔ٹاؤن کارپوریشن کی حدود میں ایسے دیہی علاقے شامل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے جو کافی دور ہیں، جبکہ میونسپل کمیٹی بنانے کے لیے بعض علاقوں پر دباؤ ڈالا جا رہا ہے جو حقیقتاً میونسپل کمیٹی بننے کے قابل نہیں ہیں۔ دوسری جانب وہ یونین کونسلیں جو بننے کے اہل ہیں، ان کو اس وجہ سے روک دیا جا رہا ہے کیونکہ ان علاقوں میں مخالفین کی اکثریت ہے ۔ذرائع کا کہنا ہے کہ اس سیاسی دباؤ کی وجہ سے حد بندیوں کا معاملہ گھمبیر اور پیچیدہ ہوتا جا رہا ہے ، اور شہری و حلقہ انتخابی نمائندگی کے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں۔

 

