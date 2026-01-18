صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

بھاگٹانوالہ میں نکاسی آب کا نامناسب انتظام ‘شہری پریشان

  • سرگودھا
بھاگٹانوالہ میں نکاسی آب کا نامناسب انتظام ‘شہری پریشان

بھاگٹانوالہ میں نکاسی آب کا نامناسب انتظام ‘شہری پریشانمین بازار اور کوٹ مومن روڈ نالوں کی بندش کے باعث ندی نالوں میں تبدیل

بھاگٹانوالہ (نمائندہ دنیا)بھاگٹانوالہ میں نکاسیٔ آب کا نامناسب انتظام شہریوں کیلئے وبالِ جان بن گیا۔ شہر کا مین بازار اور کوٹ مومن روڈ نالوں کی بندش کے باعث ندی نالوں کا منظر پیش کرنے لگے ہیں، جس سے شہریوں اور دکانداروں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے ۔شہریوں کا کہنا ہے کہ بھاگٹانوالہ میں صاف ستھرا پنجاب کے دعوے ہوا میں اڑ گئے ہیں، جبکہ گندے پانی کی نکاسی نہ ہونے سے آمد و رفت تقریباً معطل ہو چکی ہے ۔ متاثرہ علاقوں میں تعفن پھیلنے کے باعث وبائی امراض کا خدشہ بھی بڑھتا جا رہا ہے ۔صورتحال سے تنگ آ کر شہری سراپا احتجاج بن گئے ۔ مظاہرین نے ڈپٹی کمشنر سرگودھا اور اسسٹنٹ کمشنر سرگودھا سے فوری نوٹس لینے اور نکاسیٔ آب کے مؤثر انتظامات کا مطالبہ کیا ہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
اقتدار اور عوام
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
موقعے کا گواہ
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
پانچ وزیروں کا اکیلا شکار ’’اقبال‘‘
رؤف کلاسرا
رشید صافی
سہ فریقی پاور ہاؤس
رشید صافی
عمران یعقوب خان
اگر ایران پر حملہ ہوا
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
ٹرمپ کا گرین لینڈ پر قبضے کا عندیہ اور یورپ
محمد عبداللہ حمید گل