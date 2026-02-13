صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

یونیورسٹی آف سرگودھا میں فوٹوگرافی مقابلے

  • سرگودھا
یونیورسٹی آف سرگودھا میں فوٹوگرافی مقابلے

سرگودھا(سٹاف رپورٹر) یونیورسٹی آف سرگودھا میں ریاض شاد ہم نصابی فورم کے زیر اہتمام بین الشعبہ جاتی ادبی مقابلوں کے سلسلے میں فوٹوگرافی مقابلے کا انعقاد کیا گیا جس میں مختلف شعبہ جات سے تعلق رکھنے والے طلبہ و طالبات نے شرکت کرتے ہوئے اپنی فنی مہارتوں اور تخلیقی صلاحیتوں کامظاہرہ کیا۔

فوٹوگرافی مقابلے میں منصف کے فرائض افسر تعلقاتِ عامہ فیصل جاوید نے انجام دیے ۔ مقابلے میں شریک طلبہ نے کیمرے کی آنکھ سے یونیورسٹی آف سرگودھا کے علمی وتعلیمی ماحول، سرسبز و شاداب کیمپس اور یونیورسٹی کی مجموعی روح کو نہایت خوبصورتی سے اجاگر کیا۔نتائج کے مطابق تینوں پوزیشنیں کالج آف فارمیسی کے طلبہ نے حاصل کیں جن میں مناہل اقبال، حافظ محمد ارسلان اور عائشہ عابد شامل تھیں۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
نواز شریف سے عمران خان تک
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
اَن پڑھ بچے
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
Too Little Too Late
بابر اعوان
ڈاکٹر رشید احمد خاں
ایران‘ امریکہ مذاکرات کا مستقبل
ڈاکٹر رشید احمد خاں
اسد طاہر جپہ
بجلی بنائیں اپنے لیے اور قوم کے لیے
اسد طاہر جپہ
امیر حمزہ
قرآن کریم‘ شہد کی مکھی اور خواتین
امیر حمزہ