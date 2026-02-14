صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

دنیا کی خبر پر ایکشن ،بغیر پھاٹک ریلوے کراسنگز کی رپورٹ طلب

  • سرگودھا
دنیا کی خبر پر ایکشن ،بغیر پھاٹک ریلوے کراسنگز کی رپورٹ طلب

دنیا کی خبر پر ایکشن ،بغیر پھاٹک ریلوے کراسنگز کی رپورٹ طلب یہ منصوبہ گزشتہ 8سال سے اداروں کے مابین جاری کشمکش کے باعث التواء کا شکار

سرگودھا(سٹاف رپورٹر) روزنامہ دنیا کی خبر پر ایکشن بغیر پھاٹک ریلوے کراسنگز کی ری ماڈلنگ کے حوالے سے ایک مرتبہ پھر اقدامات شروع کرتے ہوئے حکومت کی جانب سے رپورٹ طلب لی گئی ، ذرائع کے مطابق یہ منصوبہ گزشتہ 8سال سے اداروں کے مابین جاری کشمکش کے باعث التواء کا شکار ہے ، سابق حکومت پنجاب نے سرگودھا سمیت دیگر اضلاع میں ریلوے کراسنگ کی ری ماڈلنگ اور نئے پھاٹک لگانے کیلئے فروری 2017میں 63 کروڑ 40 لاکھ روپے کے فنڈز کی منظوری دیتے ہوئے اس سلسلہ میں محکمہ ریلوے اور پنجاب حکومت کی مشترکہ ٹیم تشکیل دی تھی،مگر دونوں اطراف سے مناسب کوارڈی نیشن کے فقدان کی وجہ سے معاملہ سرد خانے کی نظر ہو کر رہ گیا ،حا ل ہی میں 78شمالی کے قریب کھلے ریلوے پھاٹک پر ملت ایکسپریس کی ٹکر لگنے سے پولیس گاڑی میں سوار دو ملازمین کی شہادت اور تین ملازمین کے زخمی ہونے سمیت یکے بعد دیگر ے پیش آنیوالے تین واقعات کے تناظر شہریوں کی جانب سے یہ مسئلہ اٹھایا گیا جس کی نشاندہی پر حکومت نے متعلقہ ادارو ں سے رپورٹ طلب کر لی ہے ،تاہم اب تخمینہ لاگت میں لگ بھگ تین سو فیصد اضافہ کا امکان ہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

فیصل آباد

سمن آباد جنرل ہسپتال میں ادویات کی قلت دورنہ ہوسکی ، مریضوں کو مشکلات کا سامنا

رمضان : ایشیا کی قیمتوں ، معیار کی مانیٹرنگ کا فیصلہ

ڈی سی چنیوٹ کا دورہ ،صفائی کے نظام کی بہتری کے اقدامات

’’ایک دن، ایک تحصیل‘‘ پروگرام:کمشنر کا جڑانوالہ کا دورہ

پولیس اہلکاروں اور فیملیز کو طبی سہولیات کیلئے ایم او یو

جی سی یو ویمن یو نیورسٹی کا سپورٹس فیسٹیول اختتام پذیر

آج کے کالمز

خورشید ندیم
محبانِ اردو کیلئے خوشخبری
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
پٹواری کے بستے سے کمپیوٹرائزڈ نظام تک …(آخری)
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
جماعت اسلامی بنگلہ دیش …انتخابی کامیابی
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
افتخار احمد سندھو
دہشت گردی سے بے خبری
افتخار احمد سندھو
نسیم احمد باجوہ
سرگودھا کی سیاست کا بے تاج بادشاہ
نسیم احمد باجوہ
مفتی منیب الرحمٰن
روزے کے چند ضروری مسائل
مفتی منیب الرحمٰن