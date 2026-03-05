صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

تمام ترقیاتی منصوبے مقررہ مدت میں مکمل کیے جائیں ،ڈپٹی کمشنر

  • سرگودھا
تمام ترقیاتی منصوبے مقررہ مدت میں مکمل کیے جائیں ،ڈپٹی کمشنر

خوشاب(نمائندہ دنیا )ڈپٹی کمشنر خوشاب ڈاکٹر جہانزیب حسین لابر کی زیرِ صدارت ڈسٹرکٹ ڈویلپمنٹ ریویو کمیٹی کا اجلاس منعقد ہوا، جس میں ضلع بھر میں جاری ترقیاتی منصوبوں کا تفصیلی جائزہ لیا گیا۔

اجلاس میں متعلقہ محکموں کے افسران نے شرکت کی اور اپنے اپنے شعبوں میں جاری سکیموں کی پیش رفت سے آگاہ کیا۔اجلاس کے دوران سڑکوں کی تعمیر و مرمت، نکاسی آب، تعلیم و صحت کی سہولیات اور دیگر عوامی فلاحی منصوبوں پر پیش رفت کا جائزہ لیا گیا۔ ڈپٹی کمشنر نے ہدایت کی کہ تمام ترقیاتی منصوبے مقررہ مدت میں اعلی معیار کے مطابق مکمل کیے جائیں اور فنڈز کے شفاف استعمال کو یقینی بنایا جائے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
گھر اپنا، چوکیاں کسی اور کی!!
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
یہ کہانی کسی بھی وقت دہرائی جا سکتی ہے
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
علی خامنہ ای کا تشیع اور ہمارا تاریخی شعور
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
امریکہ کے لیے نیا کمبل
عمران یعقوب خان
جویریہ صدیق
ایرانی بچے سکول سے لوٹ نہ سکے
جویریہ صدیق
سعود عثمانی
کیا ہم وہ نسل ہیں؟
سعود عثمانی