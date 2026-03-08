صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

تجاوزات آپریشن کے دوران اٹھایا جانے والا ملبہ ہٹانے کا حکم

  • سرگودھا
تجاوزات آپریشن کے دوران اٹھایا جانے والا ملبہ ہٹانے کا حکم

تجاوزات آپریشن کے دوران اٹھایا جانے والا ملبہ ہٹانے کا حکم آئندہ وزٹ کے دوران ایسی صورتحال سامنے آئی تو ایکشن ہو گا : کمشنر

سرگودھا(سٹاف رپورٹر)سسکمشنر حافظ شوکت علی نے میونسپل کارپوریشن حکام کو سختی سے ہدایت جاری کی ہے کہ انسداد تجاوزات آپریشن کے دوران اٹھایا جانے والا ملبہ فوری طور پر صاف کیا جائے اور اسے سڑکوں یا بازاروں میں نہ چھوڑا جائے ، آئندہ وزٹ کے دوران ایسی صورتحال سامنے آئی تو متعلقہ سپروائزر اور عملے کے خلاف بھار ی جرمانے اور تادیبی کاروائی عمل میں لائی جائے گی ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

ملتان

شہر میں جدید ترین پارک کی جلد تعمیر کا ہدف

نگہبان کارڈ،جنوبی پنجاب کے45لاکھ گھرانوں کو ریلیف فراہمی

عظمیٰ بخاری کا عبدالرحمٰن کانجو کی والدہ کی وفات اظہار تعزیت

اکرم جاوید نے ایکسین میلسی کا دوبارہ چارج سنبھال لیا

21 رمضان پر امام بارگاہوں کے سکیورٹی انتظامات کا جائزہ

موبائل چھیننے کی کوشش ،مزاحمت پر شہری گولی لگنے سے زخمی

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
آزمائش میں مبتلا
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
ہمتِ مسلمہ کی کوئی حد نہیں
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
امریکہ کو کون روکے؟
رؤف کلاسرا
رشید صافی
دیوارِ کابل میں دراڑیں
رشید صافی
عمران یعقوب خان
ہمارے گھوڑے کہاں کھو گئے؟
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
آیت اللہ خامنہ ای کی شہادت
محمد عبداللہ حمید گل