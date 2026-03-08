صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

گورنمنٹ کالج آف ٹیکنالوجی میں مسجد یحییٰ کا سنگ بنیاد

  • سرگودھا
گورنمنٹ کالج آف ٹیکنالوجی میں مسجد یحییٰ کا سنگ بنیاد

گورنمنٹ کالج آف ٹیکنالوجی میں مسجد یحییٰ کا سنگ بنیاد ڈپٹی کمشنر جہانزیب حسین لابر اور ڈی پی او ڈاکٹر عمارہ شیرازی کی شر کت

خوشاب (نمائندہ دنیا )گورنمنٹ کالج آف ٹیکنالوجی خوشاب میں مسجد یحییٰ کی سنگ بنیاد تقریب کالج کے پرنسپل عطا محمد مدھوال کی زیر صدارت منعقد ہوئی جس میں ڈپٹی کمشنر جہانزیب حسین لابر اور ڈی پی او ڈاکٹر عمارہ شیرازی نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔تقریب میں معزز مہمانوں نے مسجد کا سنگ بنیاد رکھا جبکہ کالج انتظامیہ نے منصوبے کے حوالے سے بریفنگ دی۔ اس موقع پر سینیٹر ڈاکٹر غوث محمد خان نیازی، صدر چیمبر آف کامرس اکرام اللہ خان اور دیگر شخصیات بھی موجود تھیں۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

گوجرانوالہ

پٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے پر شہری نالاں فیصلہ مہنگائی بم قرار دیدیا

انصاف کیلئے بار اور بینچ کا اعتماد ضروری :جسٹس سلطان تنویر

ایران نے طاغوتی طاقتوں کا غرور خاک میں ملا دیا :وقاص رضا

سیالکوٹ کے 55 ہزارخاندان راشن کارڈ سے مستفید

تعلیم و تر بیت کے بغیر مہذب معاشرے کی تشکیل نہیں ہو سکتی :عمران بھٹی

گجرات میں سیوریج بہتری کیلئے اقدامات کر رہے :بلال یاسین

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
آزمائش میں مبتلا
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
ہمتِ مسلمہ کی کوئی حد نہیں
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
امریکہ کو کون روکے؟
رؤف کلاسرا
رشید صافی
دیوارِ کابل میں دراڑیں
رشید صافی
عمران یعقوب خان
ہمارے گھوڑے کہاں کھو گئے؟
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
آیت اللہ خامنہ ای کی شہادت
محمد عبداللہ حمید گل