صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سرگودھا پولیس کے افسران و جوانوں کو تعریفی سرٹیفکیٹ و نقد انعامات تقسیم

  • سرگودھا
سرگودھا پولیس کے افسران و جوانوں کو تعریفی سرٹیفکیٹ و نقد انعامات تقسیم

سرگودھا(سٹاف رپورٹر ) آر پی او محمد شہزاد آصف خان نے اعلی کارکردگی کا مظاہرہ کرنے پرسرگودھا پولیس کے افسران و جوانوں کو تعریفی سرٹیفکیٹ و نقد انعامات تقسیم کیے ۔

انعام حاصل کرنے والوں میں ایس ڈی پی او سٹی اے ایس پی وقار احمد، ایس ایچ او تھانہ جھال چکیاں انسپکٹر ذیشان اقبال، ایس ایچ او تھانہ فیکٹری ایریا سب انسپکٹر حسنات احمد ، ایس ایچ او تھانہ بھلوال صدر سب انسپکٹر ضیاء الرحمان، انچارج آئی ٹی سب انسپکٹر محمدوسیم،کنسٹیبلان محمد عاطف، محمد وقاص اور قمر سجّاد شامل ہیں۔آر پی او نے ان کی اعلی کارکردگی کو سراہا اور اسی جرات و بہادری سے اپنے فرائض سر انجام دینے کی ہدایت کی۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

اسلام آباد

ایس ایس پی آپریشنز کاشہادت حضرت علی ؓ کے جلوس کے روٹ کا وزٹ ،سکیورٹی انتظامات جائزہ

اقلیتی برادری سے تعلق رکھنے والے مستحق افراد میں منیارٹیز کارڈز تقسیم

خواتین کو بااختیار بنانا پاکستان کی پائیدار ترقی کی کنجی ہے، روبینہ خالد

معاشی ترقی میں خواتین کا کلیدی کردار، فیصل راٹھور

خواتین معاشرے کی تعمیر، خاندان کی تربیت اور قومی ترقی میں بنیادی کردار ادا کرتی ہیں، طارق فضل

اسلام آباد، آپریشنل کمانڈرز کانفرنس، سکیورٹی کا جائزہ لیا

آج کے کالمز

خورشید ندیم
ہم اس بحران سے کیسے نکلیں؟
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
بڑا جھوٹ
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
عالمی استعمار عمران خان سے خوفزدہ کیوں؟ …(2)
بابر اعوان
جاوید حفیظ
جنگ، سازشیں اور پاکستان
جاوید حفیظ
میاں عمران احمد
توانائی کی قیمتوں کے معاشی اثرات
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
ایران، کچھ تلخ حقائق
سعود عثمانی