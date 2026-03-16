تعلیمی اداروں نے فیسیں اور واجبات 40فیصد بڑھا دیئے والدین کی شنوائی نہیں ہو پا رہی،سکول مافیا کے خلاف کوئی ایکشن لینے کو تیار نہیں

سرگودھا(سٹاف رپورٹر ) مہنگائی کی موجودہ صورتحال اور یوٹیلیٹی بلز و دیگر اخراجات میں اضافہ کو جواز بنا کر کئی تعلیمی اداروں نے فیسیں اور دیگر مدوں میں واجبات 40فیصد بڑھا دیئے ہیں جبکہ اس حوالے سے حکومت کی جانب سے سخت پابندی عائد کی گئی ہے ، اسی طرح والدین سے کاپیوں کتابوں اور یونیفارم وغیرہ کی مد میں بھی لوٹ مار کا سلسلہ عروج پر پہنچ چکا ہے جبکہ متعلقہ ادارے اورضلعی انتظامیہ ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھی ہے ، مقامی سطح پر والدین کی شنوائی نہیں ہو پا رہی ،اور بااثر سکول مافیا کے خلاف کوئی ایکشن لینے کو تیار نہیں، والدین نے تشویش کا اظہار کرتے ہوئے ڈپٹی کمشنراور سی ای او ایجوکیشن کو ترجیح بنیادوں پر اقدامات اٹھانے اورقوائد و ضوابط کی خلاف ورزی اور لوٹ مار کرنیوالوں کے خلاف ایکشن لینے کی استدعا کی ہے ۔

 

فیصل آباد

جرمانوں کی ا ڈیجیٹل وصولی، مینوئل چالان ختم کرنیکا فیصلہ

چنیوٹ : اسلاموفوبیا کے تدارک کے عالمی دن پر سیمینار

ڈپٹی کمشنر جھنگ کا رمضان بازار کا دورہ، نرخوں کی نگرانی پر زور

عید الفطر کے انتظامات مکمل، امن کمیٹی کا کردار قابل تحسین :ڈاکٹر نوید عاطف

شورکوٹ: اسسٹنٹ کمشنر نے بیوٹیفکیشن اور صفائی کا جائزہ لیا

پیرمحل: الخدمت فائونڈیشن کا آر او واٹر فلٹریشن پلانٹ نصب

آج کے کالمز

خورشید ندیم
احتجاج پسند اہلِ مذہب کے نام
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
پرانی تحریروں کا خاموش ورق
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
استحکام اور قیمتوں میں استحکام
بابر اعوان
میاں عمران احمد
پٹرولیم مصنوعات، ایف بی آراور آئی ایم ایف
میاں عمران احمد
کنور دلشاد
گورنرسندھ کو کیوں ہٹایا گیا؟
کنور دلشاد
سعود عثمانی
سنہرے پھول میں
سعود عثمانی