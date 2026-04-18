جعلی نکاح\'نوسرباز کے خلاف مقدمہ درج

  • سرگودھا
سرگودھا(سٹاف رپورٹر ) جعل سازی کی انوکھی واردات، فرانس میں مقیم لڑکی کا پاکستان میں \'جعلی نکاح\'نوسرباز کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا۔

فرانسیسی نژاد غلام مصطفی نے پولیس کو بتایا کہ اقبال کالونی میں محمد کاشف کوپراپرٹی کی دیکھ بھال کے لیے رکھا تھا جس نے 33 لاکھ روپے ہضم کرنے کے لیے جائیداد کے اسکی بہن سے جعلی نکاح تیار کیا۔، اورپراپرٹی کا کرایہ 33 لاکھ روپے مانگنے پر ملزم نے فرانس میں مقیم میری بہن کا بوگس نکاح نامہ پیش کر دیا،جس کی چھان بین کروائی گئی اور ڈپٹی ڈائریکٹر لوکل گورنمنٹ کی رپورٹ میں نکاح نامہ جعلی ثابت ہوگیا ،جس پر پولیس نے فرانسیسی شہری کی مدعیت میں تھانہ ساجد شہید پولیس محمد کاشف کیخلاف مقدمہ درج کرلیا،پولیس کا کہنا ہے کہ ملزم کی گرفتاری کے لیے چھاپے مار رہے ہیں اسے جلد گرفتار کرلیں گے ۔

 

مزید پڑہیئے

اسلام آباد

ترکیہ اور پاکستان یک جان دو قالب ہیں، وزیر مواصلات

قائداعظم یونیورسٹی اور این سی ایچ ڈی کے مابین معاہدہ

کمشنر راولپنڈی کا ددھوچا ڈیم کا دورہ، کام تیز کرنیکی ہدایت

گندم کٹائی جاری، خریداری کیلئے صوبہ بھر میں 233سینٹرز فعال

ایس ایس پی آپریشنز کی کھلی کچہری، شہریوں کے مسائل سنے

مردان، ٹریفک حادثات میں 10افراد زخمی

آج کے کالمز

خورشید ندیم
ایران عرب معاہدہ کب ہو گا؟
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
بے برکتی اور جہانگیر مخلص کا مکالمہ
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
مثالی گاؤں
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
ڈاکٹر رشید احمد خاں
کیا امریکہ مذاکرات کے ذریعے سمجھوتا چاہتا ہے؟
ڈاکٹر رشید احمد خاں
افتخار احمد سندھو
ہماری فاقہ مستی کب رنگ لائے گی
افتخار احمد سندھو
مفتی منیب الرحمٰن
حال اور مستقبل کی جنگ!
مفتی منیب الرحمٰن