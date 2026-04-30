  • سرگودھا
گھریلو ناچاقی پر خود کو سر میں گولی مارکر خودکشی کی کوشش موٹر وے پولیس میں تعینات سب انسپکٹر نور شیر نے آفیشل پسٹل سے گولی چلا ئی

سرگودھا(سٹاف رپورٹر) موٹر وے پولیس کے 38 سالہ سب انسپکٹر نے گھریلو ناچاقی پر خود کو سر میں گولی مارکر خودکشی کی کوشش کی جس کو تشویشناک حالت میں ریسکیو کر کے ہسپتال منتقل کر دیا گیا تفصیل کے مطابق لیاقت کالونی 49 ٹیل کے رہائشی موٹر وے پولیس میں تعینات 38 سالہ سب انسپکٹر نور شیر نے مبینہ طور پر گھریلو جھگڑے کے بعد آفیشل پسٹل سے سر میں گولی چلا کر خودکشی کی کوشش کی جس سے شدید زخمی ہونے پر سب انسپکٹر نور شیر کو ریسکیو کر کے تشویشناک حالت میں ڈی ایچ کیو ٹیچنگ ہسپتال منتقل کر دیا گیا اور تھانہ کینٹ پولیس موقع پر پہنچ کر مصروف تفتیش ہے۔

 

مزید پڑہیئے

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
مکھڈی حلوہ اور صدر ٹرمپ کی صاف گوئی
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
کل بھی کچھ نہیں بدلے گا
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
عالمِ نو ہو رہا ہے پیدا؟
خورشید ندیم
سعود عثمانی
تیل کی مار بھی ذرا دیکھو
سعود عثمانی
کنور دلشاد
جنوبی ایشیا سے مشرقِ وسطیٰ تک
کنور دلشاد
مفتی منیب الرحمٰن
عازمینِ حج کو مشورہ!
مفتی منیب الرحمٰن