  • سرگودھا
سوار لڑکوں کے گروپ نے مبینہ طور پر گاڑی کو ہٹ کر کے روک لیا

سرگودھا(سٹاف رپورٹر ) سابق قومی کرکٹر نوید لطیف کے بیٹے محمد روحان پر چند افراد کا بہیمانہ تشدد،مقدمہ درج کر لیا گیا، بتایا جاتا ہے کہ محمد روحان اپنی کار پر گھر سے سودا سلف لینے نکلا تو راستے میں موٹر سائیکل سوار لڑکوں کے گروپ نے مبینہ طور پر گاڑی کو ہٹ کر کے روک لیا اور روحان کو گاڑی سے باہر نکال کر پیٹنا شروع کر دیا۔ بہیمانہ تشدد کے نتیجے میں محمد روحان زخمی ہو گیا اس کی ایک آنکھ بری طرح متاثر ہوئی جبکہ چہرے پر بھی زخم آئے ۔ ملزمان عبد الرحمن، رانا حسن وغیرہ 49ٹیل ڈیفنس ٹاو ن کے رہائشی بتائے جاتے ہیں پولیس کی جانب سے مقدمہ درج کر لیا گیاملزمان تاحال گرفتار نہیں ہو سکے ۔ کرکٹر نوید لطیف نے ڈی پی او سرگودھا سے درخواست کی ہے کہ ملزمان کو فوری گرفتار کیا جائے کیونکہ ان کی جانب سے مسلسل دھمکیاں مل رہی ہیں۔

 

مزید پڑہیئے

گوجرانوالہ

حلقہ پی پی 36 کے دیہات پسماندگی کا شکار، مخصوص علاقوں میں ترقیاتی کام

الائیڈ سکول شاہین آباد کیمپس کی سالانہ تقریب تقسیم انعامات

مدارس قائم کرنیوالے انبیا کے وارث:رضا ثاقب مصطفائی

گوروونانک پورہ سکول میں طلبہ ‘اساتذہ ‘ والدین کو انعامات تقسیم

ماں بیٹی کو ویڈیو بنانے سے روکنے پرتشدد کانشانہ بناڈالا

پولیس ملازم منشیات فروش نکلا‘کینٹ پولیس نے گرفتارکرلیا

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
مکھڈی حلوہ اور صدر ٹرمپ کی صاف گوئی
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
کل بھی کچھ نہیں بدلے گا
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
عالمِ نو ہو رہا ہے پیدا؟
خورشید ندیم
سعود عثمانی
تیل کی مار بھی ذرا دیکھو
سعود عثمانی
کنور دلشاد
جنوبی ایشیا سے مشرقِ وسطیٰ تک
کنور دلشاد
مفتی منیب الرحمٰن
عازمینِ حج کو مشورہ!
مفتی منیب الرحمٰن