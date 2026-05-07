صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

شعبہ امراضِ نسواں کے زیرِ اہتمام بین الاقوامی کانفرنس کا انعقاد

  • سرگودھا
شعبہ امراضِ نسواں کے زیرِ اہتمام بین الاقوامی کانفرنس کا انعقاد

شعبہ امراضِ نسواں کے زیرِ اہتمام بین الاقوامی کانفرنس کا انعقاد بانجھ پن مسئلے کی وجوہات، بروقت تشخیص اور علاج کے طریقہ کار پر گفتگو

سرگودھا(سٹاف رپورٹر) نجی میڈیکل اینڈ ڈینٹل کالج کے شعبہ امراضِ نسواں و زچگی کے زیرِ اہتمام دوسری بین الاقوامی کانفرنس کا انعقاد کیا گیا، جس میں ملک بھر سے ماہرینِ امراضِ نسواں، سینئر معالجین اور طبی طلبہ نے شرکت کی۔کانفرنس کا موضوع بانجھ پن تھا، جس میں اس مسئلے کی بڑھتی ہوئی شرح، وجوہات، بروقت تشخیص اور جدید علاج کے طریقہ کار پر تفصیلی گفتگو کی گئی۔تقریب ڈاکٹر عبدالغفور نیازی کی سربراہی میں منعقد ہوئی جبکہ پرنسپل پروفیسر ڈاکٹر ایس۔ حیدر رضا اور پروفیسر ڈاکٹر صائمہ قریشی بھی سٹیج کی زینت بنیں۔ساائنسی نشستوں میں ماہرین نے اپنی تحقیق اور تجربات پر روشنی ڈالی سوال و جواب کے سیشن میں اہم طبی پہلوؤں پر گفتگو کی گئی۔ مقررین نے بانجھ پن، رحم کی بیماریوں اور تولیدی مسائل پر تفصیلی لیکچرز دیے ۔کانفرنس کے مہمانِ خصوصی وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر ایس۔ شعیب حسین شاہ تھے جنہوں نے کہا اس علمی فورم سے طبی تحقیق میں طلبہ کو بہت فائدہ حاصل ہو گا۔اخر میں چیئرمین بورڈ اف ڈائریکٹر ز ڈاکٹر عبدالغفور نیازی نے شرکاء میں اسناد تقسیم کی گئیں اور مستقبل میں بھی ایسے علمی پروگرامز جاری رکھنے کے عزم کا اظہار کیا۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کراچی

شدید گرمی میں بدترین لوڈشیڈنگ ،نظام زندگی مفلوج

شعبہ صحت میں سرمایہ کاری جاری رہے گی،وزیراعلیٰ

ہاؤس سیلنگ الاؤنس پر امتحانات کا بائیکاٹ، اساتذہ دو گروپوں میں تقسیم

تھیلے سیمیا سے نمٹنے کے لیے موثر قانون سازی ناگزیر ہے ، وزیر بلدیات

اسٹیل ملز کوارٹرز کے رہائشیوں کو بجلی فراہمی کیلئے ڈیمانڈ نوٹ بنانے کی ہدایت

گرمی میں لوڈشیڈنگ ختم،پانی فراہم کیاجائے ،کاشف شیخ

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان کا نقطۂ اعتراض
محمد اظہارالحق
خورشید ندیم
مولانا محمد ادریس کی شہادت
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
معرکۂ حق کے ایک سال بعد
عمران یعقوب خان
کنور دلشاد
کانسٹیٹیوشن ایونیو، اصل حقائق
کنور دلشاد
سعود عثمانی
مودی کے نئے ہتھکنڈے
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
حج وعمرے کے حوالے سے خواتین کے مسائل …( اوّل)
مفتی منیب الرحمٰن