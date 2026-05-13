صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

کنسٹریکشن آف ریونیور ریکارڈ رومز کے منصوبوں میں مبینہ گھپلے

  • سرگودھا
کنسٹریکشن آف ریونیور ریکارڈ رومز کے منصوبوں میں مبینہ گھپلے

انکوائریاں کھڈے لائن،بعض آڈٹ اعتراضات دبا لئے گئے، بعض ختمشکایات بھی انجام تک نہیں پہنچ سکیں، مجموعی مالیت 1ارب 18کروڑ بتائی جاتی

سرگودھا(سٹاف رپورٹر ) سرگودھا سمیت مختلف اضلاع میں ماڈل ویلجز،فلڈ متاثرین،ضلع اور تحصیل سطح پر سرکاری عمارتوں کی تعمیر و مرمت اور تزئین و آرائش،بھیرہ تحصیل کمپلیکس، تحصیل آفس ساہی وال ،کنسٹریکشن اراضی ریکارڈ سنٹرز ،کمشنرز ہاؤسز،کنسٹریکشن آف ریونیور ریکارڈ رومز کے منصوبوں میں مبینہ بے ضابطگیوں کی انکوائریاں کھڈے لائن لگانے کا انکشاف ہوا ہے ، ذرائع کے مطابق سابقہ ادوار میں شروع ہونیوالے متذکرہ منصوبوں کی چھان بین کا عمل 2023میں شروع کیا گیا تھا ان منصوبوں کی مجموعی مالیت 1ارب 18کروڑ75لاکھ روپے بتائی جاتی ہے۔

یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ استعمال ہونیوالے فنڈز میں سنگین نوعیت کی بے ضابطگیاں ہوئیں، جبکہ اس سلسلہ میں بعض آڈٹ اعتراضات دبا لئے گئے اور بیشتر کو لے دے کر ختم کروا دیا گیا، یہی نہیں بے ضابطگیوں کی شکایات بھی منطقی انجام تک نہیں پہنچ سکیں، اور سیاسی عدم استحکام کے ساتھ ساتھ ملوث ٹھیکیداروں و افسران کے اثر ورسوخ کے باعث تمام کی تمام انکوائریاں کھڈے لائن لگا دی گئیں۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

گوجرانوالہ

وزیر اعلیٰ مریم نواز طالبات کیلئے مؤثر رول ماڈل ہیں:گورنر

نرسوں کے عالمی دن پر تحصیل ہیڈ کوارٹرز ہسپتال وزیرآباد میں تقریب

قرض دلوانے کا جھانسہ ، خاتون لاکھوں روپے بٹور کر رفو چکر

مختلف شہروں میں پو لیس مقابلے ، 3 خطرناک ڈاکو ہلاک

ہیڈ چھناواں پل سے ٹرک راجباہ میں جاگرا، 50 جانور ہلاک

اغوا کے بعدفون سمیں بیچنے والی لڑکی سے اجتماعی زیادتی

آج کے کالمز

ایاز امیر
اس ہر دلعزیزی سے حاصل کیا ہونا ہے
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
ہمارے بعد قیامت ہے
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
تعلیم کے فرسودہ تصور سے آگے
شاہد صدیقی
سلمان غنی
دہشت گردی کے خلاف آپریشن ناگزیر
سلمان غنی
محمد حسن رضا
روٹی، تیل اور تخت
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
مسئلہ فلسطین اور ایک اہم تقریب
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر