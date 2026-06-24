صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

چوراہوں پر کارروائی کر کے درجن سے زائد رکشے قبضہ میں لے لئے

  • سرگودھا
چوراہوں پر کارروائی کر کے درجن سے زائد رکشے قبضہ میں لے لئے

کاروائی کے دوران کئی ڈرائیور رکشے بھگا لے گئے ،ڈرائیوروں کے چالان کر دیئے گئے

سرگودھا(سٹاف رپورٹر ) ڈسٹرکٹ ٹریفک پولیس آفیسر کی ہدایت پر ٹریفک پولیس کی تشکیل کردہ ٹیموں نے اندرون شہر بلاک نمبر 10، گول چوک، شربت چوک، نیازی چوک سمیت دیگر چوراہوں پر کاروائی کر کے درجن سے زائد رکشے قبضہ میں لے کر محمد ناصر، ثناء اﷲ، محمد گلزار، محمد آصف، محمد جمعہ، ابرار حسین، محمد شعیب، قمر، قاسم اسد اور ذیشان کو متعلقہ تھانہ کی پولیس کے حوالے کر تے ہوئے ، متذکرہ مقامات پر رکشہ ڈرائیوروں نے غیر قانونی اسٹینڈ بنا کر سواریاں بٹھانے کا سلسلہ شروع کر رکھا تھا، کاروائی کے دوران کئی ڈرائیور رکشے بھگا لے گئے جبکہ متذکرہ ڈرائیوروں کے چالان کر دیئے گئے۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

گوجرانوالہ

یونیورسٹی آف گوجرانوالہ کا تعمیراتی کام تیز : 4 ماہ میں ایڈمنسٹریٹو، اکیڈمک بلاک کی تکمیل کا ہدف

گھنٹہ گھر چوک کی توسیع سے آمدورفت بہترہو گی : ڈپٹی کمشنر

سیکرٹری ویمن ڈویلپمنٹ کا دورہ ویمن یونیو رسٹی سیالکوٹ ، نمائش دیکھی

وزیرآباد:جلسوں کے روٹس پر سیوریج اور نالوں کی صفائی

کارسواروں کی دن دہاڑے لڑکی کے اغوا کی کوشش

واہنڈو سے 3منشیات فروش گرفتار ‘ 14کلو سے زائد چرس برآمد

آج کے کالمز

ایاز امیر
تاریخ یہاں کون سی پڑھائی جاتی ہے
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
وزارتِ قانون اور صحافیوں کا شوشہ
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
کتابِ زندگی کا ایک ورق
شاہد صدیقی
سلمان غنی
برگن سٹاک مذاکرات کی نتیجہ خیزی
سلمان غنی
محمد حسن رضا
پٹرول، ٹیکس اور معیشت کے افسانے
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
وقت کی قدر
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر