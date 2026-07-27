مذہبی شخصیات کی شان میں گستاخی پر مقدمہ
سرگودھا(سٹاف رپورٹر) پولیس نے سوشل میڈیا پر وائرل ہونے والی ویڈیو کی بنیاد پر مذہبی شخصیات کی شان میں مبینہ گستاخی، فرقہ واریت پھیلانے کے الزام میں دو نامعلوم افراد کے خلاف مقدمہ درج کر لیا
پولیس نے سوشل میڈیا پر وائرل ہونے والی ویڈیو کی بنیاد پر مذہبی شخصیات کی شان میں مبینہ گستاخی، فرقہ واریت پھیلانے کے الزام میں دو نامعلوم افراد کے خلاف مقدمہ درج کر لیا
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