صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

تحصیل بھیرہ کے بیشتر مواضعات کا جائیداد ریکارڈ آن لائن ہو گیا

  • سرگودھا
تحصیل بھیرہ کے بیشتر مواضعات کا جائیداد ریکارڈ آن لائن ہو گیا

جائیداد کی ملکیت اور انتقالات سے متعلق معلومات تک شہریوں کی رسائی آسان

بھیرہ (نامہ نگار)تحصیل بھیرہ میں ریونیو معاملات کو جدید خطوط پر استوار کرنے ، جائیداد کے ریکارڈ کو کمپیوٹرائزڈ بنانے اور شہریوں کو بہتر سہولیات کی فراہمی کے لیے اقدامات جاری ہیں۔ تحصیلدار و سب رجسٹرار بھیرہ میاں رضوان احمد نے کہا ہے کہ تحصیل بھیرہ کے موضع چاوہ پکھووال اور بھیرہ سمیت دیگر تمام مواضعات کا جائیداد ریکارڈ آن لائن کیا جا چکا ہے ، جبکہ ان تینوں مواضعات میں کھیوٹ کی درستگی اور برابر کرنے کا عمل جاری ہے ۔بھیرہ پریس کلب رجسٹرڈ کے وفد سے ملاقات کے دوران گفتگو کرتے ہوئے میاں رضوان احمد نے بتایا کہ ریونیو ریکارڈ کی کمپیوٹرائزیشن سے جائیداد کی ملکیت اور انتقالات سے متعلق معلومات تک شہریوں کی رسائی آسان ہو گئی ہے۔

اس جدید نظام کی بدولت عوام کو اپنے ریونیو معاملات کے سلسلے میں غیر ضروری دفتری چکروں سے بھی نجات مل رہی ہے ۔انہوں نے کہا کہ ریونیو ریکارڈ کی درستگی اور آن لائن نظام کی تکمیل سے شفافیت کو فروغ ملے گا ۔ اور شہریوں کو بہتر اور بروقت سہولیات کی فراہمی ممکن ہو سکے گی۔ ریونیو امور میں بہتری، عوامی شکایات کا ازالہ اور شہریوں کو سہولیات کی فراہمی ان کی اولین ترجیحات میں شامل ہیں۔اس موقع پر بھیرہ پریس کلب کے وفد میں خواجہ کامران، نسیم ظفر اقبال کھوکھر، مہر محمد بلال طاہری، فرحان ظفر بھٹی، محمد عظمت اقبال اور عطاالرحمن اقبال شامل تھے ۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

Comments / رائے دیں

Share your thoughts. Comments are reviewed before they appear publicly.

Your comment will remain hidden until approved by admin.

Approved Comments

Loading comments...

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

گوجرانوالہ

جی سی ویمن یونیورسٹی سیالکوٹ میں نویں انٹر نیشنل سیرت کانفرنس کا آغاز

بکرمنڈی کے سامنے غیرقانونی مویشی منڈی ،ٹریفک جام

جی سی ویمن یونیورسٹی سیالکوٹ میں نویں انٹر نیشنل سیرت کانفرنس کا آغاز

نوشہرہ ورکاں میں آل ورلڈ گوندل اتحاد کا کنونشن

ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن سیالکوٹ کے انتخابات 12 دسمبر کو ہونگے

سیالکوٹ:قتل کے مجرم کو عمر قید ،81 لاکھ روپے دیت ادا کرنے کا حکم

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
گھومنے والی چرمی کرسی
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
باپ بیٹے کی لوٹ مار پر مبنی کولیکشن
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
سید مودودی کا فکری وارث کون؟
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
گدگدی
عمران یعقوب خان
سعود عثمانی
قلعہ بالا حصار اور جرنیلی سڑک
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
امتِ وسَط کی وحدت: شرعی مسلَّمات سے میثاقِ وحدت تک (1)
مفتی منیب الرحمٰن