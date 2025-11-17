صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

کامونکے :نو سربازوں نے 2 ٹرک ڈرائیوروں کو بیہوش کرکے لوٹ لیا

  • جرم و سزا کی دنیا
کامونکے :نو سربازوں نے 2 ٹرک ڈرائیوروں کو بیہوش کرکے لوٹ لیا

کامونکے (نامہ نگار )تین نوسر باز 2ٹرک ڈرائیوروں کو بیہوش کرکے پیسے اور موبائل فون لیکر فرار ہوگئے ۔بتایا گیا ہے کہ اکبر ٹاؤن کے محمد آصف کے ڈرائیور عرفان اور عمر ٹبہ محمد نگر سے سامان لوڈ کرنے گئے جہاں 3نوسر بازوں نے انہیں چائے اور بسکٹ کھلاکر بیہوش کردیا اور پھر 65ہزارروپے اور موبائل فون لیکر غائب ہوگئے۔ صدر پولیس نے مقدمہ درج کرلیا۔

تین نوسر باز 2ٹرک ڈرائیوروں کو بیہوش کرکے پیسے اور موبائل فون لیکر فرار ہوگئے ۔بتایا گیا ہے کہ اکبر ٹاؤن کے محمد آصف کے ڈرائیور عرفان اور عمر ٹبہ محمد نگر سے سامان لوڈ کرنے گئے جہاں 3نوسر بازوں نے انہیں چائے اور بسکٹ کھلاکر بیہوش کردیا اور پھر 65ہزارروپے اور موبائل فون لیکر غائب ہوگئے۔صدر پولیس نے مقدمہ درج کرلیا۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

خورشید ندیم
سنت وحدیث، مکتبِ فراہی اور روایت
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
مجھے خوف آتشِ گُل سے ہے
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
مفتی تقی عثمانی، 27ویں ترمیم اور عمران خان کا مستقبل
بابر اعوان
سعود عثمانی
ہے کوئی سننے والا ؟
سعود عثمانی
جویریہ صدیق
دہشت گردی پھر سر اٹھا رہی
جویریہ صدیق
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
مایوسی کیوں؟
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
Dunya Bethak