صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

اچھرہ :تاجر 20کلو امانت کا سونا لیکر غائب، مقدمہ درج

  • جرم و سزا کی دنیا
اچھرہ :تاجر 20کلو امانت کا سونا لیکر غائب، مقدمہ درج

امانت کے طور پر 2 کروڑ 25 لاکھ کا سونا شیخ وسیم کے پاس رکھوایا گیا وسیم کراچی گیا اور واپس نہ آیا ،تفتیش میں حقائق سامنے آئینگے :پولیس

 لاہور (کرائم رپورٹر )تھانہ اچھرہ میں 20 کلو سونے کے فراڈ کے کیس میں پولیس نے سونار محمد احمد صدیقی کی مدعیت میں واقعے کا مقدمہ درج کر لیا۔مقدمہ امانت میں خیانت کے تحت درج کیا گیا ،ایف آئی آر کے متن کے مطابق تاجر کا 2 کروڑ 25 لاکھ مالیت کا سونا شیخ  وسیم اختر نامی تاجر لیکر فرار ہوا ،وسیم اختر کے پاس امانتا 590 گرام سونا رکھوایا تھا ۔وسیم اختر کراچی گیا پھر واپس نہیں آیا ،پولیس کا کہنا ہے کہ اس کیس کی تفتیش جاری ہے ۔تفتیش میں مزید حقائق سامنے آئیں گے ۔

 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

خورشید ندیم
ریاست‘ سماج اور انسانی جان کی حرمت
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
افسوس! صد افسوس!
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
بیٹی نے ماں کا نوبیل پرائز وصول کیا
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
افتخار احمد سندھو
نئے صوبوں کی تحریک‘امید کی کرن…(1)
افتخار احمد سندھو
ذوالفقار علی مہتو
بلاول بھٹو‘ صوبہ کراچی اور زرعی انکم ٹیکس
ذوالفقار علی مہتو
مفتی منیب الرحمٰن
صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس!
مفتی منیب الرحمٰن
Dunya Bethak